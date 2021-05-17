Kademeli normalleşmede nikah serbest mi? Nişan ve kına gecesi yasak mı?

17 Mayıs'ta tüm ülkede kademeli normalleşme tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Tam kapanmadan sonra 2 hafta boyunca uygulanacak olan kademeli (kontrollü) normalleşmede nikah, düğün, kına ve nişan merasimlerinin yasak olup olmayacağı araştırtılmaya başlandı. Dünya evine girme planı yapan çiftler Kademeli normalleşmede nikah serbest mi sorusuna yanıt arıyor. Peki kademeli normalleşmede 17 mayıs ile 1 haziran arasında Düğün yapmak yasak mı, nişan ve kına gecesi yasak mı? İçişleri Bakanlığı düğün, nişan ve nikah törenleri ile ilgili kararlar aldı.

17 Mayıs'ta tüm ülkede kademeli normalleşme tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Tam kapanmadan sonra 2 hafta boyunca uygulanacak olan kademeli (kontrollü) normalleşmede nikah, düğün, kına ve nişan merasimlerinin yasak olup olmayacağı araştırtılmaya başlandı. Dünya evine girme planı yapan çiftler Kademeli normalleşmede nikah serbest mi sorusuna yanıt arıyor. Peki kademeli normalleşmede 17 mayıs ile 1 haziran arasında Düğün yapmak yasak mı, nişan ve kına gecesi yasak mı? İçişleri Bakanlığı düğün, nişan ve nikah törenleri ile ilgili kararlar aldı.

Düğün, nişan ve nikah kıymak için tam kapanma sonrasını bekleyen binlerce kişi kademeli normalleşme kararı sonrası nikah kıymak, düğün yapmak, kına gecesi yapmak serbest mi gibi soruları sormaya başladı. Kademeli normalleşme 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten başlayacak ve 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak. 2 hafta boyunca sürecek olan kademeli normalleşmede düğün nişan, kına gibi merasimler için de kararlar alındı. İçilkeri Bakanlığı kademeli normalleşmenin detaylarını paylaştı.

Düğün yapmak yasak mı? Nişan ve kına gecesi yasak mı?

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'kademeli normalleşme' genelgesinde, nikah törenleri hakkında kararlar yer aldı. Yayımlanan genelgede, evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına 1 Haziran'a kadar devam edileceği açıklandı.

Kademeli normalleşmede nikah serbest mi?

Buna göre nikah kıymak serbest ancak düğün, nişan ve kına organizasyonları için yasaklar 1 Haziran'a kadar devam edecek. 1 Haziran sonrası düğün, nişan ve kına organizasyonları içinse yeni karar beklenecek.

Etkinlikler 1 Haziran sonrasına yasaklandı

Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir.

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.

Huzur evi ziyaretleri ne zaman başlayacak?

Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.