Kademeli normalleşme nedir? Kademeli normalleşmede sokağa çıkma yasağı var mı?

Kademeli normalleşme nedir? Tam kapanmadan sonra yaşanacak süreç herkes tarafından merak ediliyor. Tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı tartışılırken uzmanlardan tam kapanma sonrası kademeli normalleşme önerisi geldi. Peki nedir bu kademeli normalleşme? Kademeli normalleşme ile tam kapanmadan aniden normalleşmeye geçilerek vaka sayılarının yeniden artması engellenecek. Peki kademeli normalleşmede sokağa çıkma yasağı var mı? Kademeli normalleşmede okullar açılacak mı? Kademeli normalleşme hangi tarihler arasında olur? Kademeli normalleşmede seyahat yasağı var mı?

Tam kapanmadan sonra yaşanacak süreç herkes tarafından merak ediliyor. Tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı tartışılırken uzmanlardan tam kapanma sonrası kademeli normalleşme önerisi geldi. Peki nedir bu kademeli normalleşme? Kademeli normalleşme ile tam kapanmadan aniden normalleşmeye geçilerek vaka sayılarının yeniden artması engellenecek. Peki kademeli normalleşmede sokağa çıkma yasağı var mı? Kademeli normalleşmede okullar açılacak mı? Kademeli normalleşme hangi tarihler arasında olur? Kademeli normalleşmede seyahat yasağı var mı? Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan Tam kapanma sonrası süreci kamuoyuna aktaracak.

29 Nisan ile 17 Mayıs arasında tüm ülkede tam kapanma kuralları uygulandı. Ancak 17 Mayıs'tan sonra yaşanacak süreç ile ilgili vatandaşların kafasında soru işaretleri oluştu. Tam kapanmanın uzatılabileceğini düşünenler varken tam kapanmanın kademeli olarak açılacağını (kademeli normalleşme) iddia edenler de var. Peki kademeli normalleşme nedir? Kademeli açılma nedir? Kısmi açıklamada yüz yüze eğitim başladı mı? Tüm bu soruların yanıtı Kabine Toplantısı sonrası aıklama yağacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ile yanıt bulacak.

KADEMELİ NORMALLEŞME NEDİR?

Kademeli normalleşme nedir sorusu vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Kısmi açılma (kısmi kapanma) tam kapanmanın açılım yönünde esnetilmiş halidri. Kademeli normalleşme ile bazı iş yerleri yeniden açılmaya başlayayabilir. Çalışanlar ise tam kapanmada olduğu gibi ya uzaktan çalışabilir ya da işlerine dönebilirler. Kademeli normalleşmede sokağa çıkma yasakları da daraltılabilir. Sokağa çıkma yasakları sadece haftasonu olarak revize edilebilir. Ya da akşam saokağa çıkma yasağı 21.00'e çekilebilir. Kademeli normalleşmede marketler, fırınlar, eczaneler ve sağlık kuruluşları açıktır. Kısmi kapanmada seyahat yasağı il bazlı olarak uygulanabilir.

KADEMELİ NORMALLEŞME ÖNERİSİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 17 Mayıs sonrası yani tam kapanmadan sonra kademeli normalleşmeye geçilmesi gerektiğini belirtti. Ceyhan konuşmasında şunları belirtti: "Eğer biz 17 Mayıs'ta, 29 Nisan'dan önceki gibi yaşamaya devam edersek çok sürmez, birkaç hafta içerisinde bazen bu süre biraz daha uzayabilir, bir ayı bulabilir, vakaların yeniden arttığını göreceğiz, boşuna 17 gün eve kapanmış olacağız. Bunun etkisinin devamlı olabilmesi için mutlaka kademeli normalleşme lazım. Sabırla, önce kısıtlamayı kaldıracaksınız, ondan sonra bekleyeceksiniz 1-2 hafta, sorun olmazsa diğerini..."

ERDOĞAN 17 MAYIS SONRASI DÖNEMİN ŞİFRELERİNİ VERDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin Köşkü'nden video konferans aracılığıyla bağlandı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek, bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum." demişti. Erdoğan konuşmasına şöyle devam etmişti: "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak."

TAM KAPANMA SONRASI NASIL OLACAK?

Sözcü'den Deniz Zeyrek 17 Mayıs'tan sonra nasıl bir yol izleneceğinin ayrıntılarını paylaştı. Zeyrek, 17 Mayıs'tan sonra okullar açılacak mı yüz yüze eğitim başlayacak mı? sorusuna da yazısı ile yanıt verdi.

"Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak. Eylülde yeni dönem açılana dek okul binalarının havalandırma, hijyen sorunları çözülmeye, aşısız öğretmen bırakılmamaya çalışılacak ve 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze yapılması için hazırlık yapılacak."

"17 Mayıs'tan itibaren AVM'ler, spor salonları, berberler de açılacak."

"Sokağa çıkma yasağı hafta içi 21.00'den itibaren sürecek. Hafta sonları ise pazar günü yasak olacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.