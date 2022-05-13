Kaçış dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?

Disney Plus Türkiye platformunda yayınlanacak olan Kaçış dizisinin yayın tarihi merakla bekleniyor. Afiş ve fragmanları oldukça etkili görülen Kaçış dizisinin yayın tarihi sık sık araştırılmaya başlandı. Peki, Kaçış dizisi ne zaman başlıyor?

Disney Plus Türkiye'nin yayın hayatına başlamasına kısa bir süre kala platformda yayınlanacak olan yapımların tanıtımları da başladı. İlk Türk orijinal dizisi olarak platformda yerini alan Kaçış dizisinin de yayınlanacağı tarih merakla beklenmeye başlandı.

Disney Plus Türkiye'nin ilk dizilerinden biri olarak platformda yerini alacak Kaçış dizisinin ne zaman başlayacağını merak eden izleyiciler, 'Kaçış dizisi ne zaman başlıyor?' Sorusuna yanıt aramaya başladı.

Başrollerini Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay'ın paylaştığı ve kadrosunda Leyla Tanlar, Aras Aydın ve Levent Ülgen'in de yer aldığı Kaçış isimli dizinin fragmanı ve afişinden oldukça fazla etkilenen izleyiciler diğzinin yayın gününü sabırsızlıkla beklemeye başladı. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı Kaçış dizisinin yapımcılığını da o3 Medya ve Same Film üstlendi.

Kaçış dizisi yayın tarihi belli oldu

Kaçış dizisinin ilk fragmanı yayınlandıktan sonra dizinin hangi tarihte yayına gireceği de fragmanla birlikte duyuruldu. Kaçış isimli dizinin Disney Plus'ın Türkiye'de yayın hayatına başlayacağı tarih olan 14 Haziran'da izleyicilerle buluşacağı belirtildi.

Başka hiçbir kanalda yayınlanmayacak olan Kaçış dizisini, yalnızca Disney+ üzerinden üyelik oluşturup izleyebilirsiniz.