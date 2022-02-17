Kaç Suriyeliye vatandaşlık verildi? Türkiye'de vatandaşlık alan Suriyeli sayısı kaç? En çok Suriyeli hangi ilde var?

Kaç Suriyeliye vatandaşlık verildi? Türkiye'de vatandaşlık alan Suriyeli sayısına dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Peki Türkiye'de vatandaşlık alan Suriyeli sayısı kaç? Süleyman Soylu açıklamasında 31 Aralık 2021 tarihine kadar 84 bin 152'si çocuk olmak üzere 193 bin 293 Suriyeliye Türk vatandaşlığı verildiğini söyledi. Peki en çok Suriyeli hangi ilde var?

Kaç Suriyeliye vatandaşlık verildi? Türkiye'de vatandaşlık alan Suriyeli sayısına dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Peki Türkiye'de vatandaşlık alan Suriyeli sayısı kaç? Süleyman Soylu açıklamasında 31 Aralık 2021 tarihine kadar 84 bin 152'si çocuk olmak üzere 193 bin 293 Suriyeliye Türk vatandaşlığı verildiğini söyledi. Peki en çok Suriyeli hangi ilde var?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ülkemizde yaşayan Suriylei sığınmacılarala ilgili de son bilgileri veren Soylu şimdiye kadar 480 bin civarında gönüllü geri dönüş olduğunu hatırlattı. Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayların ardından 4 bin 500 kişinin başka yere nakledildiğini, oradaki 309 metruk binanın yıkıldığını da belirtti. Soylu açıklamasında şunları söyledi: "Niye durdu? Gidilecek yer sona erdi. Bizim 'güvenli bölge' dediğimiz yerlerden Türkiye'ye gelenlerin önemli bir bölümü oraya gittiler. Şimdi gitmeleri gereken yerler savaş bölgeleri. Bazı bölgelerde yüzde 25'in üzerinde Suriyeli nüfusu var. Bu ölçeğe göre bir daha buraya ikamet almama sınırı koyduk. Kapattık orayı. Sadece Suriyeli değil hiçbir yabancı almıyoruz" dedi.

Kaç Suriyeliye vatandaşlık verildi?

Türkiye'de kaç Suriyeliye vatandaşlık verildiği de oldukça merak edilen konular arasında Bakan Soylu bu konuyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Soylu açıklamasında şunları söyledi: "31 Aralık 2021 tarihine kadar 84 bin 152'si çocuk olmak üzere 193 bin 293 Suriyeli Türk vatandaşı oldu. Bunun içinde 2011 öncesi olanlar da var. Türkiye'de 700 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu. 3 milyon 700 bin civarında Türkiye'de geçici koruma statüsünde Suriyeli var. 2011 yılından itibaren bunların hepsinin kaydı alındı. Gelir gelmez sağlık taramaları yapıldı, kamplara alındılar, Türkçe dahil tüm uyum çalışmaları başladı. Hem üretim hayatına, eğitim hayatına katılmalarında görüyoruz ki birkaç olayın dışında çok büyük bir toplumsal kırılmanın yaşanmadığı, büyük toplumsal olayların olmadığı bir durum var" dedi.

En çok suriyeli hangi ilde var?

Soylu, Suriyeli nüfusun İstanbul'da 535 bin, Gaziantep'te 461 bin, Hatay'da 433 bin, Şanlıurfa'da 428 bin, Adana'da 255 bin, Mersin'de 240 bin, Bursa'da 183 bin, İzmir'de 149 bin, Ankara'da 100 bin olduğunu söyledi. Suriyeliler'in suç istatistiklerini de paylaşan Soylu, 2020'de Türkiye'deki Suriyelilerin kendi nüfusları içinde suça karışma oranının yüzde 1,1 iken Türk vatandaşların yüzde 1,9, 2021'de ise Suriyelilerin yüzde 1,3, Türk vatandaşların yüzde 2,1 olduğunu söyledi. Soylu, 3 milyon 700 bin Suriyeliden 2020'de 37 bin 418, 2021'de 50 bin 231'inin suça karıştığını belirtti. .