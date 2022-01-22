Kaç liraya kadar temassız ödeme yapılır? Temassız ödeme limiti ne kadar? Koronavirüs pandemisi ile birlikte kredi kartlarından temassız ödemelerde adeta patlama yaşandı. Pek çok kişi temassız kredi kartı kullanmaya başlarken temassız kredi kartı ödemelerinde de limit artırıldı. Peki kredi kartı ile kaç paraya kadar temassız ödeme yapılır? En fazla kaç paralık alışveriş temassız ödenir? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) temassız ödemede limiti 350 TL'den 500 TL'ye çıkartıldığını açıkladı.

Kaç liraya kadar temassız ödeme yapılır? Temassız ödeme limiti ne kadar? Koronavirüs pandemisi ile birlikte kredi kartlarından temassız ödemelerde adeta patlama yaşandı. Pek çok kişi temassız kredi kartı kullanmaya başlarken temassız kredi kartı ödemelerinde de limit artırıldı. Peki kredi kartı ile kaç paraya kadar temassız ödeme yapılır? En fazla kaç paralık alışveriş temassız ödenir? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) temassız ödemede limiti 350 TL'den 500 TL'ye çıkartıldığını açıkladı.

Alışverişlerinde temassız kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiren bir karar alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) temasszı ödemelerde kullanılan limiti arttırdı. Özellikle Kovid-19 döneminde artan temassız alışverişler hız kazanarak artmaya devam ediyor.

Kaç liraya kadar temassız ödeme yapılır?

BDDK'nın Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) gönderdiği yazıda yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de yayılımının önlenmesi amacıyla bankacılık sektöründe bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı. Buna göre 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk Lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verdi.

Temassız ödeme limiti ne kadar?

Daha önce 250 Türk Lirası'na çıkarılan kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin 7 Mayıs 2021'de 350 Türk Lirası olarak güncellendiği aktarılan yazıda, salgın vakalarının devam ettiği bu günlerde kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk Lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verildiği bildirildi.

BDDK nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa disiplini içerisinde sağlıklı, etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortamı yaratmak bu sayede ülkenin uzun vadeli büyümesine ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir devlet kurumu. .