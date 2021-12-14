Kabızlıktan bu lezzetli karışımla kurtulun!

Kabızlık zaman zaman hepimizin başına gelen oldukça can sıkıcı bir problemdir. Kabızlık uzun sürerse çok daha rahatsız edici bir boyuta ulaşır. Karnımız şişer, ağrır, saatlerce tuvalette vakit geçirmek zorunda kalırız. Peki doğal bir karışım sayesinde kabızlıktan kolaylıkla kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Gelin karışımın tarifini öğrenelim...



Kabızlık bağırsakların normalden daha yavaş çalışması ve yenilen besinlerin sindirilmesinde zorluk yaşanması yüzünden oluşan bir problemdir. Kabızlık genel olarak sindirim problemlerine bağlı olarak gelişir ve birden fazla sebep yüzünden oluşabilir.

Kabızlık yüzünden karın ağrısı, huzursuzluk, karında şişlik yaşar ve uzun saatler tuvalette vakit geçirmek zorunda kalırız. Çok can sıkıcı bir problem olan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen kabızlıktan doğal bir karışım sayesinde kurtulmak mümkündür. Peki bu karışım nasıl hazırlanmalı ve nasıl tüketilmeli?

Kabızlıktan kurtaran tarif için hangi malzemelere ihtiyacımız olacak?

Kabızlıktan kurtulmak için hazırlayacağımız tarifte kuru kayısı, kuru incir, kuru erik, keten tohumu ve zeytinyağı olacak.

Kayısı - Kayısı içerisindeki bolca besin lifi sayesinde bağırsak hareketlerinin düzenlenmesin yardımcı olur. Kayısı bu yüzden kabızlık tedavisinde en çok başvurulan besinlerden biridir.

Kuru incir - Kuru incir de tıpkı kuru kayısı gibi yüksek lif oranına sahip. Ayrıca incir yalnızca kabızlığı gidermekle kalmıyor, kolon kanserine yakalanma riskini de azaltıyor.

Keten tohumu - Keten tohumu mide ve bağırsakları temizler.

Zeytinyağı - Zeytinyağı her derde devadır. Vücudumuza birçok fayda sağlar.

Kabızlıktan kurtaran karışım nasıl hazırlanır?

Bir tane kuru inciri, iki tane kuru kayısıyı, iki tane çekirdeksiz kuru eriği güzel bir şekilde temizledikten sonra minik minik doğrayın. Daha sonra bir buçuk çay bardağı suyun içerisine atıp haşlayın. Haşlanan meyvelerin içerisine bir tatlı kaşığı keten tohumu ve bir çorba kaşığı zeytinyağı ilave edip mutfak robotundan marmelat kıvamına gelene kadar çekin. Bu şekilde hazır olacaktır. Şifa olsun!

Kabızlıktan kurtaran karışım nasıl tüketilmeli?

Her sabah aç karnına bu karışımdan bir tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. Tükettikten sonra da üzerine bir su bardağı ılık su içmeyi ihmal etmeyin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.