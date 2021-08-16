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TIMETURK / GENEL / Kabine toplantısı yine ertelendi

Kabine toplantısı yine ertelendi

Saat 15:30’da toplanması beklenen Bakanlar Kurulu Toplantısı bugün de ertelendi. Toplantının yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakanın sahada çalışmaların içerisinde olduğu için ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

3 Saat Önce
2021-08-16 10:01:32
Kabine toplantısı yine ertelendi

Saat 15:30'da toplanması beklenen Bakanlar Kurulu Toplantısı bugün de ertelendi.

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulunu toplaması bekleniyordu. Ancak kabinede görevli birçok bakanın, 2 Ağustos'tan bu yana yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle saha çalışmalarında olduğu için bugün gerçekleşemeyeceği aktarıldı.

Toplantının öncelikli gündem maddesini yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı oluşturuyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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