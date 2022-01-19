Kabine toplantısı yapıldı mı? Kabine toplantısında alınan kararlar nelerdir

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşamaması için gereken her tedbiri alıyoruz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye geçtiğimiz 20 yılda kurduğu güçlü altyapı sayesinde küresel sınamalara hiç hazırlıklı olmadığı kadar bir dönemden geçmektedir. Küçük iç sarsıntılar ve dış baskılarla yerle yeksan olan Türkiye fotoğrafı artık geride kalmıştır. Milletimizin birliğinin gücü devletimizin altyapısı ve makro dengeleriyle geldiği seviyenin desteği sayesinde kendi hedeflerimizden kopmadan devam edebiliyoruz.

Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat kur korumalı sisteme geçmiştir. TL hesaplarına Hazine desteğinin hukuki altyapısını oluşturacak kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmektedir.

Devlet iç borçlanma senetlerine olan talebi arttırmak için burada da stopajları sıfıra indirdik. Temettü gelirlerine uygulanan stopajı yüzde 10'a çektik. Yastık altı altınları ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. İsteyen vatandaşlarımızın bu sisteme verdikleri altınlarını veya darphane bazındaki altınlarını fiziki altın olarak alabilmelerini de sağlayacağız. Tutarı 250 milyar lirayı, katılımcısı 13.2 milyon kişiyi bulan BES sistemindeki devlet katkısını yüzde 25'ten 30'a çıkartan kanun teklifi de Meclis Genel Kurulu'nda. Çeşitli fonlardan elde edilen kâr paylarının iştirak kazançlarını da bu kapsama alıyoruz.

Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde hazırlıklarını sürdürdüğümüz çalışmaları kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşamaması için gereken her tedbiri alıyoruz. Kendi ülkesinin ve ekonomisinin felaketi pahasına açgözlülük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıyız. Ülkemize zarar verenleri affetmeyeceğiz.

Nice büyük mücadelelerden alnının akıyla çıkan bir millet olarak inşallah bu ekonomi programımızı da başarıya ulaştıracağız. Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkararak dış ticaretle iştigal edenler hariç herkesin işini de, tasarrufunu da TL ile gerçekleştirmesi için herkesten destek istiyoruz. Kurumlarımızı, vatandaşlarımızı dövizden kendi paramıza ve kendi paramızda yürütülen finansal enstrümanlara geçmeye davet ediyoruz.

Geçtiğimiz yıl sadece milletimize daha uygun fiyatlarla doğalgaz, elektrik ve akaryakıt vermek için yaptığımız fedakarlığın tutarı 165 milyar liradır. Bu tutarın bütçenin neredeyse 10'da 1'i kadar olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yılbaşından itibaren bu ürünlerin fiyatlarında yaşanan artışlar da mümkün olan en alt seviyede yapılmıştır.



Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar çalışanlarımızın gelirlerinde yaptığımız artışları da bütçe imkanlarını sonuna kadar zorlayarak gerçekleştirdik.

Dünya Koronavirüs salgının yeni dalgası altında sıkıntılı günler geçirmeyi sürdürüyor. Sağlık sistemimiz, hastane ve yoğun bakımından aşıya kadar salgınla mücadelede gereken her türlü ihtiyacı karşılamaya yetecek kapasitede.

TURKOVAC aşımız sayesinde artık kendimize daha güvenle bakıyoruz. İnşallah yakın gelecekte Türkiye bu alanda dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline dönüşecektir. Salgının yayılması istihdam ve üretim tarafında şu ana kadar kaydadeğer bir kesintiye yol açmamıştır.

Bu son dalganın koronavirüsü öncelikle tehdit olmaktan çıkartarak rutin salgınlar seviyesine geriletmesini umuyoruz. Vatandaşlarımızın bu dönemde de temizlik, maske, mesafe kurallarına uymalarını, aşılarını yaptırmayı veya tamamlamalarını umuyoruz. Yeni varyantta maske kullanımının etkin sonuçlar verdiği bilinmektedir.

Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda şehir hastaneleri ve onları aratmayan devlet hastaneleriyle, özel kuruluşlarımızla dünyanın en üst düzeyde sağlık hizmeti veren kurumlarına kavuşturduk.

Elektrik tüketim desteği programı kapsamında son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Elektrik desteği programının kapsamının kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için de genişletiyoruz. 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha bu kapsama alıyoruz.



Kömür yardımı alan hanelerde isteyenlerin bunu doğalgaz alarak da alabilmelerini sağlayan paket hazırlanmakta. Doğalgaz desteğinden yaklaşık 4 milyon hane yararlanacak. .