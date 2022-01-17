Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni tedbirler var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda kritik konular tartışılıyor. Artan koronavirüs vakaları sonrasında tedbirler/kısıtlamalar gelecek mi?' sorusu akıllara geliyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
2022-01-17 12:57:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği yeni kabine toplantısı bu hafta Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Masadaki konuların KDV düzenlemesi, terörle mücadele iç ve dış politikadaki sıcak gelişmeler ve koronavirüs salgını olması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Kabine bu hafta Çarşamba günü toplanacak. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor. Görüşmenin sona ermesinin ardından saat 19:00'dan sonra açıklama yapılması bekleniyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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