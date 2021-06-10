Kabine Toplantısı'nın ertelendiği duyuruldu. Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kademeli normalleşmede yeni gevşemelerin olup olmayacağının açıklanması beklenen Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Kabine Toplantısı'nın NATO Liderler Zirvesi nedeniyle ne çekildiği ve bugün yapılacağı açıklanmıştı. Ancak Kabine Toplantısı'nın bugün yapılamayacağı açıklandı. Peki Kabine Toplantısı ne zamana ertelendi? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı'nın ertelendiği duyuruldu. Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kademeli normalleşmede yeni gevşemelerin olup olmayacağının açıklanması beklenen Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Kabine Toplantısı'nın NATO Liderler Zirvesi nedeniyle ne çekildiği ve bugün yapılacağı açıklanmıştı. Ancak Kabine Toplantısı'nın bugün yapılamayacağı açıklandı. Peki Kabine Toplantısı ne zamana ertelendi? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran'dan bu yana kademeli normallemenin ikinci adımı uygulamaya girmişti. Kararlar Kabine Toplantısı ile açıklanmıştı. Bugün yapılması planlanan Kabine Toplantısı ile vatandaşlar yeni gevşemelerin olup olmayacağını merak ediyordu. Ancak gelen son dakika bilgisine göre bugün yapılması planlanan Kabine Toplantısı ertelendi. Kabine Toplantısı karalarını merakla bekleyen vatandaşlar da Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı ne zamana ertelendi? gibi soruları sormaya başladı.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı'nin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Ancak şimdilik Kabine Toplantısı tarihi net olarak bildirilmedi. İlerleyen dakikalarda Kabine Toplantısı'nın hangi güne alındığı bilgisi açıklanabilir.

Kabine Toplantısı ne zamana ertelendi?

10 Haziran Perşembe günü yapılması planalanan Kabine Toplantısı ertelendi. Toplantının ne zamana ertelendiği henüz açıklanmadı.

NATO zirvesi nedeniyle bugüne çekilmişti

14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi nedeniyle kabine toplantısının bugün yapılacağı duyurulmuştu.

Esneme Haziran'dan sonra

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önlemlerle ilgili olarak ''Esneme için hazirandan sonra değerlendirme yapılır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.