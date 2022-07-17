Kabin memurunun itirafları: Yolculara ''Uçakta bunları asla tüketmeyin'' uyarısı

TikTok'ta fenomen olan bir kabin görevlisi, uçakta ''çaresiz'' kalmadıkça mürettebat olarak tüketmeyecekleri şeyleri açıkladı.

TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla 3,1 milyon gibi büyük bir takipçi sayısına ulaşan Cierra Mist isimli bir kabin görevlisi, “havadaki hayatına” dair içgörülerini paylaşıyor.

Sözcü'nün Express'in haberinden aktardığına göre, Mist, yolculara, mecbur kalmadıkça uçakta asla çay veya kahve içmemelerini söyledi.

“ŞİŞEDE OLMAYAN SIVILARI TÜKETMEYİN”

Kahve ve çay için kullanılan suyun tanklardan geldiğini ve asla temizlenmediğini söyleyen uçuş görevlisi, havayollarının gerekli testleri gerçekleştirmesinin biraz zaman alabileceğini iddia etti.

Mist, “Havayolları yolculara düzenli su kalitesi testleri yaptıklarını söylerken, bize bir uçakta bir testin bile gerçekleşmesinin yaklaşık altı ila dokuz ay sürdüğü söylendi. Öyleyse, bir şey bulamazlarsa o tankı temizlemeyecekler” diyerek hijyenik olmayan koşulları aktardı.

Mist dışında eski bir uçuş görevlisi olan Kat Kamalani de benzer şeyleri söylüyor:

“Tenekede veya şişede olmayan hiçbir sıvıyı asla tüketmeyin. Bunun nedeni, o su depolarının hiç temizlenmemesi ve iğrenç olmalarıdır. Bir uçuş görevlisiyle konuşun, biz, aynı su deposundan gelen kahve veya çayı nadiren içeriz.”

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