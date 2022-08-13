Kabak Yemeği Nasıl Yapılır? Kabak Yemeği Tarifleri
Kabak yemeği tarifleri nedir? Kabak yemeği nasıl yapılır? Vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin bir besin olan kabak hakkında arama motorunda en çok araştırılan konulardan birisi de kabaktan ne tür yemek yapılır? sorusu. Hem lezzetli hem de faydalı bir besin olan kabaktan yapılan yemekler hakkında merak edilen konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte detaylar...
2022-08-13 16:32:33
Kabaktan Ne Tür Yemekler Yapılır?
- Börek Tadında Mücver Tarifi.
- Fırında Sütlü Kabak Tarifi.
- Limonlu ve Portakallı Kabak Tarifi.
- Kıymalı Patlıcan ve Kabak Sandal Tarifi.
- Fırında Çıtır Kabak Tarifi.
- Ekşili Kabak Tarifi.
- Kabak Pizza Tarifi.
- Dereotlu Kabak Tarator Tarifi.
- Zeytinyağlı Kabak Kavurma
- Muhteşem Kabak Çorbası
- Kabak Dolması
- Fırında Kıymalı Kabak Sandal
- Kabak Spagetti
- Yedikçe Yedirten Kabak Salatası
- Fırında Kabak Sandal
- Kaşarlı Kabak Graten
- Kabak Beğendili Tavuk Pirzola
- Parmak Kebabı
Kabak Yemeği Tarifi İçin Malzemeler
- 4 Adet kabak
- 1 Adet kuru soğan
- ½ tatlı kaşığı domates salçası
- 3 Diş sarımsak
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 Adet büyük boy domates
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 yemek kaşığı pirinç
- 2 su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı tuz
Kabak Yemeği Tarifi Nasıl Yapılır?
- Kabak yemeği için ilk önce 4 yemek kaşığı zeytinyağını tencerede kızdırın ve üzerine 1 adet yemeklik doğranmış soğanları ilave edin.
- Ardından pembeleşinceye kadar kavurun.
- 3 diş doğranmış sarımsak ve yarım tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin.
- Bu karışımların kokusu çıkana kadar iyice kavurun.
- Soyulmuş ve küp doğranmış domatesleri ilave edin. Ardından kavurmaya devam edin.
- 4 adet doğranmış orta boy kabak, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiber,2 yemek kaşığı yıkanmış pirinci ve 2 su bardağı sıcak suyu tencereye ilave edip orta ateşte pişmeye bırakın.
- Kabak yemeğiniz hazır. Servis edebilirsiniz afiyet olsun.
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