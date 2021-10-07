Kabak lifi ne işe yarıyor?

Doğal kabak lifinin cildimize birçok faydası var. Peki kabak lifi nedir? Nasıl kullanılır? Kabak lifli sabun ne işe yarar? Gelin tüm bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım...



Baklagiller familyasına ait, oldukça hızlı büyüyen ve gelişen bir kabak türünden üretilen kabak lifi cildimiz için çok faydalıdır. Bu kabak türünün sarı çiçekleri vardır ve kabaklar olgunlaşınca çeşitli yöntemlerle lif haline getirilir.

Kabak lifi nasıl kullanılmalı?

Doğal kabak lifi birçok alanda kullanılabilir. Cildinizi keseleyip ölü hücrelerden arındırmak için duş esnasında kullanabileceğiniz gibi bulaşıklarınızı yıkamak için sünger olarak da kullanabilirsiniz.

Kabak lifi kullanırken nelere dikkat etmek gerekir?

Kabak lifi çok sert bir yapıdadır. Doğru kullanılmazsa cildi tahriş edebilir. Kabak lifi suyla buluşunca yumuşar. Bu yüzden yumuşatıp öyle kullanmalısınız. Yüzünüzü keselemek için doğal kabak lifi kullanmak istiyorsanız cildinizin tahriş olmaması için çok küçük ve nazik hareketlerle kabak lifini yüzünüze uygulamalısınız.

Kabak lifinin cildimize ne gibi faydaları var?

Doğal kabak lifi, peeling işlemi için hem fiyat olarak hem de doğallığı açısından sıkça tercih edilir. Peki nedir faydaları?

Kabak lifiyle cildinizi keselerseniz cildiniz ölü hücrelerden arınır. Selülitten muzdaripseniz düzenli olarak kabak lifiyle bacaklarınızı kesenelerseniz selülitler ortadan kalkar.

Düzenli olarak kabak lifiyle yüzünüzü keselerseniz sivilce, akne ve siyah nokta oluşumu gözle görülür bir şekilde azalır. Ayrıca sivilce lekeri de yok olmaya yüz tutar. Kabak lifi keselenen bölgede kan dolaşımını hızlandırır.

Kabak lifi batık kılları geçirir mi?

Batık kıl probleminiz varsa doğal kabak lifiyle keselediğiniz bölgede batık oluşumu azalır.

Bacaklarınızdaki batık kıllardan tamamen kurtulmak istiyorsanız orta sertlikle bir kabak lifi temin etmelisiniz. Daha sonra bu kabak lifini duş esnadında ılık suyla yumuşatmalısınız. Lifin üzerine bir sabun veya duş jeli sürmelisiniz. Batık kıl olan bölgeye aşağı yukarı hareket ettirerek lifi bastırın ve keselemelisiniz. Cildinizi tahriş etmemek için çok sert davranmamalısınız. İşlem bittikten sonra duşunuzu almalı ve daha sonra tekrar kabak lifiyle batık olan bölgeyi liflemelisiniz. Bol suyla gölgeyi duruladıktan sonra kurulamalı ve nemlendirici krem uygulamalısınız.

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