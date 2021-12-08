Kabak çekirdeği cildi güzelleştiriyor

Kabak çekirdeği sevilerek tüketilen çerezlerden biridir. Kabak çekirdeği çinko içeriğiyle vücudumuza birçok fayda sağlar. Gelin kabak çekirdeğinin faydalarına daha yakından bakalım...



Kabak çekirdeği yüksek besin değerine sahiptir. Sevilerek tüketilen çerezler arasında olan bu besin çinko, demir ve Omega 3 yağ asitlerinden zengin olduğu için vücudumuza birçok fayda sağlar.

Kabak çekirdeğinin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Kabak çekirdeği en çok çinko içeren besinlerden biridir. Dünya Sağlık Örgütü çinko için tüketilmesi gereken besinler arasında kabak çekirdeğini de gösteriyor. Çinkonun vücudumuza sağladığı en önemli fayda düzenli alındığı taktirde bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Fakat kabak çekirdeği yağlı bir çerez olduğu için kilo aldırma özelliğine de sahiptir. Bunun için haftada en fazla üç dört defa ve bir avuç kadar yenilmesi tavsiye edilir.

50-60 gram kabak çekirdeğinde yaklaşık 5 gram protein vardır. Kabak çekirdeği bu sayede insan vücudunu gün içerisinde tok tutma özelliğine sahiptir. Egzersiz sonrası bir miktar kabak çekirdeği yemek, vücuda yararlı yağların girmesine ve bu sayede yağ yakılmasına yardımcı olacaktır.

50 gram kabak çekirdeği günlük magnezyum ihtiyacının %40'ını tek başına karşılar. Magnezyum kalp ritminin korunması ve genel kalp sağlığı için faydalıdır.

Kabak çekirdeği Omega 3 yağ asidi içerir. Vücudumuz Omega 3 asidini kendi başına oluşturamadığı için bu yararlı yağ asitlerini beslenme yoluyla almak zorundayız.

Kabak çekirdeği en çok demir içeren besinlerdendir. Demir, vücudun tüm organlarına damarlarla oksijenin eşit oranda iletilmesini sağlar. Demir eksikliğinde ise kansızlık (anemi), halsizlik gibi rahatsızlıklar ve saç, tırnak ve cilt hastalıkları görülebilir.

Kabak çekirdeği prostat hastalığına iyi gelir. Çünkü kabak çekirdeğinin içerisinde bulunan sterollerinin kolesterol ve prostat büyümesine karşı bir kalkan görevi görür.

Kabak çekirdeğinin içerisindeki faydalı yağlar menopoz döneminde gözüken şikayetleri azaltır. Bu yararlı yağlar ayrıca kadınlarda menopoz sonrası iyi kolesterol düzeyinin yükselmesine de yardımcı olur.

Kabak çekirdeği tryptophan isimli bir asit içerir. Bu asit uyku kalitesini artırmaya yardımcı olur. Mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin, uyku kalitesini de artırır. Akşam yemeğinden sonra 50 gram kadar tüketeceğiniz kabak çekirdeği rahat bir uyku çekmenizi sağlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.