Kaan Sekban kimdir? Komedyen Kaan Sekban nereli, kaç yaşında? Adını son zamanlarda oldukça fazla duyduğumuz komedyen Kaan Sekban'ın hayatı da merak konusu oldu. İstanbulname müzikali ve İtalya’da Bir Yaz Gecesi Rüyası operasında rol alan ve daha sonra tek kişilik komedi gösterileri yapmaya başlamıştır. İşte komedyen Kaan Sekban'ın hayatı ve biyografisi...

Son zamanlarda gösterileri ile adından oldukça sık bahsettiren Kaan Sekban'ın kim olduğu da merak konusu. Komedyen Kaan Sekban son zamanlarda plaza dünyasına sıkışıp kalmış, iş hayatından bunalmış çalışanların hayatlarını konu edinen gösterisi ile adından söz ettiriyor. Kaan Sekban'ın kim olduğu da zaman zaman internette araştırılyor.

Kaan Sekban kimdir?

Kaan Sekban 18 Ocak 1983 tarihinde Semiramis ve Kurtuluş Sekban çiftinin oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Komedyen ve hicivci olan Kaan Sekban tek kişilik gösterisi ile izleyenleri güldürmeye devam ediyor.

Kaan Sekban parlak bir eğitime sahip. Önce Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisans düplomasını aldı, ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nde de yüksek lisansını tamamladı.

Uzun bir bankacılık deneyimininardondan iş dünyasından çekilen Kaan Sekban daha sonra oyunculuk ile ilgilenmeye başladı. Oyunculuk alanında çeşitli eğitimler alan Kaan Sekban İstanbulname müzikali ve İtalya'da Bir Yaz Gecesi Rüyası operasında rol alarak adından söz ettirdi.

Kaan Sekban kurumsal hayatı, plaza yaşantısını hicvettiği canlı skeçlerle tanındı. Evinden çektiği bu yayın ile milyonlarca kişiye ulaşan Kaan Sekban Tebrikler Kovuldunuz! adlı kitabı Haziran 2017'de yayımlandı. Kitap Platin dergisi tarafından yönetim, liderlik ve ik dalında yılın en iyi iş kitabı seçildi.

Sekban, beyaz yakalı hayatı hicvettiği Yakam Beyaz Beynim Ayaz skeçleriyle tanındı.

Özellikle beyaz yakalılar ve plaza dünyası tarafından büyük ilgi gören Kaan Sekban tek kişilik gösterileriyke izleyenleri güldürmeye devam ediyor.

Mayıs ayından itibaren pek çok sahnede tek kişilik gösterilerine devam ederken

Sekban Saçmalar adlı tek kişilik sahne gösterileri ile binlerce kişiyi sahnesinde ağırlıyor.

Kaan Sekban'ın gösterilerinde bilet fiyatları ise pek çok kişi tarafından eleştirildi. Bilet fiyatlarını yüksek bulanlar fiyatların düşürülmesini talep etti.

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