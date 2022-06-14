Justin Bieber'in yüzüne ne oldu? Justin Bieber felç mi geçirdi? Ramsay Hunt sendromu nedir? Justin Bieber iyileşti mi? Justin Bieber müziği bırakacak mı? Dünya genelinde milyonlarca hayranı olan Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber'den sevenlerini üzecek açıklama geldi. Justin Bieber yüzünün arısını kullanamadığını sosyal medyadan video paylaşarak duyurdu. Ramsay Hunt Sendromu ile mücadele ettiğini açıklayan Justin Bieber'in yüz felci geçirdiği açıklandı.

Justin Bieber'in yüzüne ne oldu? Justin Bieber felç mi geçirdi? Ramsay Hunt sendromu nedir? Justin Bieber iyileşti mi? Justin Bieber müziği bırakacak mı? Dünya genelinde milyonlarca hayranı olan Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber'den sevenlerini üzecek açıklama geldi. Justin Bieber yüzünün arısını kullanamadığını sosyal medyadan video paylaşarak duyurdu. Ramsay Hunt Sendromu ile mücadele ettiğini açıklayan Justin Bieber'in yüz felci geçirdiği açıklandı.

Hareketleri, konserleri ve özel hayatı ile sık sık dünya magazin gündeminde yer alan Justin Bieber sosyal medya hesbından yayınladığı video ile sevenlerini korkuttu. Genç şarkıcıya Kuzey Amerika Turu'nu erteledikten sonra hayranlarını üzen bir haber vererek, nadir görülen Ramsay Hunt sendromu adlı nörolojik bozukluk teşhisini duyurdu.

Justin Bieber'in yüzüne ne oldu?

Bieber, yüzünün hareketsiz sağ tarafını gösterdiği videoda, "Gördüğünüz gibi bu gözümü kırpamıyorum. Ağzımın bu tarafıyla gülümseyemiyorum. Yüzümün bu tarafındaki burun deliğim hareket etmiyor" dedi: "İyileşeceğim. Yüzümü eski haline getirmek için tüm egzersizleri yapıyorum, ve normale dönecek. Sadece zaman gerekli ve ne kadar süreceğini bilmiyoruz, ama her şey yoluna girecek. Umudum var, Tanrı'ya güveniyorum ve bunların hepsinin bir nedeni olduğuna inanıyorum." Şarkıcının Page Six'e konuşan bir arkadaşı, "Bieber iyi olacak. Bir enfeksiyon nedeniyle, yüzünün sağ tarafında felç meydana geldi, ama iyileşecek" ifadelerini kullandı.

Justin Bieber felç mi geçirdi?

Sağ gözünü kırpamadığını dile getiren Bieber, "Yüzümün bu tarafında gülümseyemiyorum. Bu burun deliği hareket etmiyor. Yani yüzümün bu tarafında tam felç var" dedi.

Justin Bieber iyileşti mi?

Reuters'ın haberine göre, yüz felci konusunda uzmanlaşmış bir cerrah Bieber'ın erken iyileşme belirtileri gösterdiğini söyledi. Charles Nduka isimli cerrah, steroidler ve antiviraller de dahil olmak üzere erken tedavi gören sendromlu hastaların yaklaşık yüzde 75'inin tamamen iyileştiğini söyledi.

Ramsay Hunt sendromu nedir?

Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen fasial felç ve buna neden olan Varicella Zoster Virusuna (VZV) bağlı dış kulak kanalının, kulak derisinin veziküler lezyon birlikteliğidir. Bell felci gibi %50 spontan iyileşme sıklığı olmasına rağmen Ramsay Hunt sendromunun morbitesi daha yüksek, komplikasyonları daha tehlikelidir. VZV birkaç on yıllık latans devrinden sonra, özellikle yaşlılarda ve immun yetmezliği olan kişilerde, genikulat ganglionunda Herpes Zoster veya Ramsay Hunt sendromu şeklinde reaktivasyon gösterebilir. Nadir olarak,VZV büyük serebral arterlere yayılarak vaskülopati ya da vaskülite neden olarak strokla sonuçlanabilir. Kanser, immun yetmezlik sendromu gibi immun yetmezliği olan kişilerde virus daha derin dokulara penetre olabilir. Ender olarak miyelit, küçük damar vaskülopatisi, sinüs ven trombozu, serebellit, ensefalit, ventrikülit, kalıcı işitme kaybı gibi komplikasyonlar gelişebilir. Varicella Zoster virusu için kan ve BOS'ta yapılan çalışmalar arasında en hızlı ve sensitif test polimeraz zincir reaksiyonudur (PCR). Biz serebral sinüs ven trombozu ile komplike olan Ramsey-Hunt sendromu olan bir olgu sunduk. Hastaya antikoagülasyon ve asiklovir tedavisi verildi. Erken tedavi ile fasial sinir felci ve sinus ven trombozu düzelebilir.