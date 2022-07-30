Jurassic World Kretase Kampı yasaklanacak mı? Jurassic World Kretase Kampı Netflix'ten kaldırılacak mı? Netflix'in en popüler çocuk çizgi film dizilerinden olan Jurassic World Kretase Kampı'nın son sezonunda yer alan sahneler anne, babaları öfkelendirdi. Dizinin ilk 4 sezonu 7 yaş ve üzeri içim uygunken son sezon +18 ile yayınlandı. Ancak dizi çocuk içerikleri arasında yer almaya devam etti. Yaşanan gelişmeler üzerine RTÜK dizi hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

Jurassic World Kretase Kampı yasaklanacak mı? Jurassic World Kretase Kampı Netflix'ten kaldırılacak mı? Netflix'in en popüler çocuk çizgi film dizilerinden olan Jurassic World Kretase Kampı'nın son sezonunda yer alan sahneler anne, babaları öfkelendirdi. Dizinin ilk 4 sezonu 7 yaş ve üzeri içim uygunken son sezon +18 ile yayınlandı. Ancak dizi çocuk içerikleri arasında yer almaya devam etti. Yaşanan gelişmeler üzerine RTÜK dizi hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

Netflix'in en çok izlenen çizgi film dizilerinden biri olan 'Jurassic World Kretase Kampı' aileleri öfkelendirdi. Dizinin son sezonunda yer alan sahneler nedeniyle platforma tepkiler büyüyor. İlk sezonları 7+ olarak yayınlanan çizgi filmin son sezonu +18 olarak yayınlandı. Son sezonun 9. bölümde yayınlanan sahnede 2 kadın karakter olan Sammy Gutierrez ve Yasmina Fadoula'nın öpüşme sahnesi herkesi şaşırttı.

Jurassic World Kretase Kampı yasaklanacak mı?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix platformunda yayınlanan "Jurassic World Kretase Kampı" adlı yapım hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız. Bu bilinçle, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Jurassic World Kretase Kampı Netflix'ten kaldırılacak mı?

Jurassic World Kretase Kampı'nın katalogdan çıkarma cezası gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Son sezonda dizie yer alan kadın karakterlerin arkadaşlıkları başka bir hale dönüşüyor, Sammy ve Yaz karakterleri birbirlerine aşık oluyor. Dizide 5. Sezon 18. Bölümde karakterlerin açıkça öpüşme sahnesi veriliyor. Bu sahne nedeniyle Netflix'e tepkiler çığ gibi büyüdü.

Jurassic World Kretase Kampı konusu nedir?

Jurassic World Kretase Kampı, Zack Stentz tarafından geliştirilen bir Amerikan animasyon bilimkurgu aksiyon-macera akışı televizyon dizisidir.