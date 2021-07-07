Jovenel Moise kimdir? Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise neden öldü? Dünya Haiti'den gelen son dakika gelişmesi ile sarsıldı. Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü duyuruldu. Peki Jovenel Moise kimdir? Jovenel Moise'ye neden suikast düzenlendi? İşte Jovenel Moise hayatı ve biyografisi...

Jovenel Moise kimdir? Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise neden öldü? Dünya Haiti'den gelen son dakika gelişmesi ile sarsıldı. Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü duyuruldu. Peki Jovenel Moise kimdir? Jovenel Moise'ye neden suikast düzenlendi? İşte Jovenel Moise hayatı ve biyografisi...

Jovenel Moise kimdir?

Jovenel Moïse (26 Haziran 1968, Trou-du-Nord), Haitili iş adamı ve siyasetçi. Moïse, Amerika kıtasına bağlı olan ve Karayip Denizi'nde yer alan Hispanyola adasının batı bölümünde kurulu bulunan Haiti'de Şubat 2017 tarihinden bu yana devlet başkanlığı makamında bulunmaktadır.

Moïse siyasete girmeden önce ticari faaliyetlerde bulunmuş, eşi ile birlikte kurduğu JOMAR Auto Parts firması hariç ülkenin kuzey kesimlerinde muz plantasyonları oluşturmuştur.

2015 yılında dönemin devlet başkanı Michel Martelly tarafından bir sonraki devlet başkanlığı seçimlerinde Parti haïtien Tèt Kale (PHTK)'nin adayı olarak Moïse'yi işaret etmesinden sonra Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde aday olan Moïse, iki turlu seçiminin ardından devlet başkanlığına seçilerek makama gelmiştir.

Jovenel Moise evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.