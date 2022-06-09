Joker yeni filmi vizyon tarihi belli oldu mu? Joker yeni filmi ne zaman yayınlanacak? Joker yeni filmi

İlk filmiyle gişe rekorları kıran ve büyük başarı yakalayan Joker'in devam filmi yolda. Peki, Joker yeni filmi ne zaman çıkacak? Joker ikinci filmi geliyorDetaylar burada...

Todd Phillips'in 2019'da vizyona giren "Joker" filmi dünya çapında 1 milyar doların üzerinde hasılat elde etti ve olağanüstü bir başarı elde etti. Başrol oyuncusu Joaquin Phoenix, oyunculuğuyla büyük beğeni topladı ve bu oyunculukla En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını taçlandırdı. Büyük başarı yakalayan filmin devamı için geri sayım başladı.

Yakın zamana kadar, Todd Phillips'in kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamaya kadar ikinci Joker filmi hakkında kamuoyuna bir açıklama yapılmamıştı. Todd Phillips yaptığı açıklamayla devam filminin geleceğini doğruladı.

Yeni filmin adı: Folie á Deux

Todd Phillips ayrıca senaryonun Scott Silver ile birlikte yazdığını duyurdu. Filmin adı, Fransızca'da "İki Kişilik delilik" anlamına gelen "Folie á Deux" oldu. Duyuru ile sinemaseverler arasında büyük bir heyecan yaşandı. Todd Phillips, Phoenix'in senaryoyu okurken çekilmiş fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

Peki filmin adı bize ne anlatıyor, biraz bundan bahsedelim. “Folie a Deux” aslında bilinen bir psikotik bozukluk veya aktarılmış hezeyanlı bozukluktur, iki veya daha fazla kişi arasında benzer psikotik semptomların varlığına dayanan birden fazla sendroma verilen toplu isimdir. Başka bir deyişle, iki yakın bireyin ayrı bir varlık yerine yavaş yavaş bir bütün oluşturması olarak tanımlanmaktadır. Daha çok aile bireylerinde görülen bu hastalığın filmde nasıl anlatılacağı büyük merak konusu oldu. Ancak filmin bu hastalığın anlamını doğrudan karşılaması beklenmemelidir.