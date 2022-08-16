Johnny Depp İstanbul'a geliyor

Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyen Johnny Depp, rock grubu Hollywood Vampires ile 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Johnny Depp, Hollywood Vampires adlı rock grubuyla 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'a geliyyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen konser, önümüzdeki yıl Lifepark'ta gerçekleştirilecek.

Hollywood Vampires, Depp'le bir dönemin efsane rock müzisyenleri Alice Cooper ve Joe Perry'yi bir araya getiriyor.

Grup ismini, The Who'un efsane davulcusu, rock tarihinin en önemli figürlerinden Alice Cooper'ın 70'lerde açtığı, ünlülerin müdavimi olduğu rock kulübünden alıyor. .