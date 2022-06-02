Johnny Depp-Amber Heard davasını kim kazandı, kim haklı? Johnny Depp-Amber Heard olayı nedir? Dünya kamuoyunu bir süredir meşgul eden davada mahkeme kararını verdi. 6 hafta boyunca süren ve televizyonlardan da canlı yayınlanan Johnny Depp-Amber Heard davasında mahkeme Johnny Depp'i haklı buldu. Kararda Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Amber Heard ünlü oyuncu Johnny Depp'in kendisine şiddet uyguladığını ve taciz ettiğini iddia etmişti. İddia sonrası ünlü oyuncu Depp eski eşi hakkında karalama davası açmıştı.

Johnny Depp-Amber Heard davasını kim kazandı, kim haklı? Johnny Depp-Amber Heard olayı nedir? Dünya kamuoyunu bir süredir meşgul eden davada mahkeme kararını verdi. 6 hafta boyunca süren ve televizyonlardan da canlı yayınlanan Johnny Depp-Amber Heard davasında mahkeme Johnny Depp'i haklı buldu. Kararda Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Amber Heard ünlü oyuncu Johnny Depp'in kendisine şiddet uyguladığını ve taciz ettiğini iddia etmişti. İddia sonrası ünlü oyuncu Depp eski eşi hakkında karalama davası açmıştı.

Hollywood'u sarsan iddialardan sonra oyuncu Johnny Depp ayrıldığı eşi Amber Heard'e tazminat davası açmıştı. Heard'ün 2018'de Washington Post gazetesinde yazısıyla Depp'in kendisine şiddet uyguladığını, cinsel istismara maruz kaldığını belirtmişti. Heard'ün bu yazısından sonra sinema yapımcıları ve hayranları Johnny Depp'e karşı cephe almıştı.

Johnny Depp-Amber Heard davasını kim kazandı, kim haklı?

ABD'de 6 haftadır süren Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki karalama davası sonuçlandı. Virginia Fairfax İlçe Mahkemesinde görülen davada 7 kişilik jüri heyeti, Depp'i haklı buldu. Heard'ün 2016'da ayrıldığı Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Depp, eski eşinden 15 milyon dolar tazminat kazandı. Depp de Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Johnny Depp-Amber Heard olayı nedir?

Amber Heard eski eşi Johnny Depp'in kendisine şiddet uyguladığını belirtmişti. Heard ayrıca eski eşinin kendisine cinsel saldırıda da bulunduğunu ifade etmişti. Bu açıklamaların ardından kamuoyunda Depp'e karşı bir önyargı oluşmuştu. Film projeleri askıya alınan Johnny Depp oldukça zor günler geçirmişti. Johnny Depp iftiraya uğradığı gerekçesiyle eski eşi Amber Heard'e karşı dava açmıştı.

Johnny Depp-Amber Heard neden yargılandı?

ABD medyasının yakından takip ettiği mahkeme sürecinde Heard, Depp'in kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Buna karşılık Depp, Heard'a asla vurmadığını, taciz iddialarının uydurma olduğunu ve aslında Heard'ün kendisine defalarca fiziksel saldırıda bulunduğunu savunmuştu.

Karayip Korsanları filmindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Depp, gazetedeki yazı nedeniyle eski eşine 50 milyon dolarlık dava açmış, buna karşılık Heard'ün avukatları da Depp'e 100 milyon dolarlık karşı davayla cevap vermişti.

Johnny Depp: Jüri bana hayatımı geri verdi

Kararı İngiltere'de öğrenen Depp, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Jüri bana hayatımı geri verdi. Gerçekten çok mutluyum" dedi. Deep, Latinceden alıntı yaparak, "Veritas numquam perit" (Gerçek asla yok olmaz) diye de ekledi.

Johnny Depp kim?

John Depp II 9 Haziran 1963 yılında dünyaya geldi.John Depp Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyendir. On kere Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi, Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki Demon Barber rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Depp, "Dünyanın en büyük film yıldızlarından biri" olarak kabul edilmektedir.

1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak gençlik idolü oldu. 1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlayıp devamında romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) ana karakteri oynayan Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmektedir. Daha sonra fantastik gerilim filmi Hayalet Süvari (1999), fantastik macera filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003) ve devam filmleri, fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005), fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) ve animasyon, aksiyon, western, komedi türlerindeki Rango'da (2011) ana karakterleri canlandırarak gişe başarısı yakaladı. Yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan Tim Burton'la birlikte dokuz filmde iş birliği yaptı.

Depp, dünyanın en büyük film yıldızlarından biri olarak görülmektedir.

Ed Wood, Donnie Brasco, Vegas'ta Korku ve Nefret, Düşler Ülkesi, Halk Düşmanları ve Kara Düzen filmlerinde gerçekleştirdiği başarılı performanslarıyla geniş çapta tanındı. Depp'in yer aldığı filmler Birleşik Devletler gişelerinde 3,1 milyar doların üzerinde ve dünya çapında 7,6 milyar doların üstünde hasılat elde etti.[6] En başarılı filmleri 3 milyar dolardan fazla hasılat yapan Karayip Korsanları filmleri, 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan Alis Harikalar Diyarında, 474 milyon dolar hasılat yapan Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve 278 milyon dolar hasılat elde eden Turist'tir.

Depp, En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne üç kez aday olmak üzere birçok oyunculuk ödülüne aday gösterildi. Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki performansı sayesinde Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü'nü, Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmindeki performansı sayesinde En İyi Erkek Oyuncu SAG Ödülü'nü kazandı. 75 milyon dolarlık kazancıyla 2012 Guinness Dünya Rekorları'nda en çok para alan oyuncu olarak listeye alındı.[10] 2015 yılında Disney Efsanesi olarak kabul edildi.

2020 yılında Depp, yeni film için bazı sahneler çekilmiş olmasına rağmen AT&T firmasının talimatıyla ve Warner Bros.un isteği üzerine Fantastik Canavarlar serisinde canlandırdığı Gellert Grindelwald rolünden ayrıldı.