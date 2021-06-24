John McAfee kimdir? Dünyaca ünlü antivirüs yazılım firmasının kurucusu John McAfee İspanya'da tutuklu bulunduğu hapishanede ölü bulundu. John McAfee'nin ölümünün intihar olduğu belirtildi.Gelişmelerden sonra John McAfee'nin kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki John McAfee neden intihar etti? John McAfee öldürüldü mü? John McAfee bitcoin olayı nedir? İşte John McAfee'nin hayatı ve biyografisi...

John McAfee kimdir? Dünyaca ünlü antivirüs yazılım firmasının kurucusu John McAfee İspanya'da tutuklu bulunduğu hapishanede ölü bulundu. John McAfee'nin ölümünün intihar olduğu belirtildi.Gelişmelerden sonra John McAfee'nin kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki John McAfee neden intihar etti? John McAfee öldürüldü mü? John McAfee bitcoin olayı nedir? İşte John McAfee'nin hayatı ve biyografisi...

"İlk ticari antivirüs yazılımının yaratıcısı" olarak bilinen ve vergi kaçırma suçlaması ve kripto para satışlarında yanıltıcı tavsiyelerde bulunarak 23 milyon dolardan fazla para kazandığı suçlamalarıyla tutuklu bulunan John McAfee, İspanya'daki cezaevinde ölü bulundu. John McAfee'nin ölümü gündeme beomba gibi deşerken ölüm nedeninin intihar olduğu belirtildi. Peki John McAfee kimdir? John McAfee neden intihar etti? John McAfee öldürüldü mü?

John McAfee neden intihar etti?

McAfee,ABD'de 2016-2018 döneminde 4 milyon dolardan fazla vergi kaçırma suçlamalarıyla İspanya'da tutuklu bulunuyordu. Bitcoin spekülatörlüğü ve haksız kazanç elde etmek suçlamaları da McAfee'ye yöneltilmişti. İspanya Yüksek Mahkemesi, John McAfee'nin vergi kaçakçılığıyla itham edildiği ABD'ye iadesine onay vermişti. İade kararından sonra 75 yaşındaki John McAfee'nin cezaevinden ölüm haberi geldi. John McAfee'nin intihar ettiği belirtildi. John McAfee'nin bitcoin üzerinden 23 milyon dolardan fazla para kazandığı ileri sürülüyordu.

John McAfee kimdir?

John David McAfee 15 Eylül 1945 yılında dünyaya geldi. John McAfee 23 Haziran 2021 yılında da intihar ederek yaşamına son verdi.

McAfee 1945'te, II. Dünya Savaşı'nda Cinderford, Birleşik Krallık'taki Birleşik Devletler askerî üssünde hizmet veren Amerikalı bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının askerlik hizmeti sona erdikten sonra ailecek Virginia, ABD'ye taşındalar ve McAfee, orada büyüdü. McAfee, Amerikalı olduğu kadar kendini İngiliz hissettiğini de belirtti.

John McAfee Britanyalı-Amerikalı bilgisayar programcısı ve işletmecidir.

John McAfee 1987'de McAfee Associates yazılım şirketini kurdu ve şirketten istifa ettiği 1994'e kadar işletti. "İlk ticari antivirüs yazılımının yaratıcısı" olarak anılan John McAfee, günümüzde bir dizi kurumsal güvenlik yazılımı üreten McAfee Associates ile ilk başarısını elde etti. Şirket, 2011'de Intel tarafından satın alındı ancak yazılım her zaman McAfee markasını taşıyordu.

Sonraki yıllarda kripto paralar ile ilgilenmeye başlayan McAfee, 11 Nisan 2020'de Proof-of-Stake algoritmasını kullanan Ghost adında gizlilik odaklı bir kripto para birimi geliştirmeye başladığını duyurdu. Fakat proje hayata geçtikten kısa bir süre sonra John McAfee projeden ayrıldığını açıkladı.

6 Ekim 2020 tarihinde ICO tekliflerinin yanıltıcı reklamlarını sosyal medya üzerinden yaptığı iddiasıyla İspanya'da tutuklandı.

McAfee'nin kişisel serveti 2007-2008 finansal krizinde zarar etmeden önce $100 milyonla zirveye ulaşmıştı.

23 Haziran 2021'de İspanya'da yattığı hapishanede intihar ederek hayatına son vermiştir.

Kripto para dolandırıcılığı suçundan tutuklanan McAfee, ABD'ye iadesinin onaylanmasının ardından 23 Haziran 2021'de İspanya'nın Barselona şehrinde yattığı hapishanede ölü bulunmuştur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.