Adı Galatasaray ile anılan Joao Pedr, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’de forma giyen Joao Pedro için 7 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Peki, Joao Pedro kimdir? Joao Pedro hangi takımlarda oynadı? Joao Pedro hangi pozisyonda oynuyor?

Galatasaray, transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar, hem 10 numarada hem de forvette oynayabilen Joao Pedro ile prensipte anlaşmaya vardı. Joao Pedro kaç yaşında? Joao Pedro hangi takımlarda forma giydi? Joao Pedro kimdir?

Joao Pedro kimdir?

Joao Pedro 9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'nın Ipantinga şehrinde dünyaya gözlerini açtı. 184 cm boyundaki Pedro, 10 numara ve forvet oynayabiliyor. İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen Joao Pedro, Atletico-MG, Palermo, Guimares, Penarol, Santos, Estoril Praia, Cagliari gibi takımlarda forma giydi.

Joao Pedro, geride bıraktığımız sezonda 39 maçta 13 gol, 4 asist yapmıştı. 2014 yazından bu yana Cagliari forması giyen Joao Pedro, 270 resmi maçta 86 gol attı ve 28 asist üretti. .