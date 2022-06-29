Süper Lig'e iddialı bir kadro ile girmeye hazırlanan Ankaragücü'nün Jese Rodriguez'in hamlesi spor kamuoyunda büyük ses getirdi. Ankaragücü ile 1 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra daha önce 3 büyük ile adı anılan ve bir dönem Real Madrid ve PSG gibi devlerin formalarını giyen tecrübeli forvetin kariyeri de merak konusu oldu. Futbol fanatikleri. Jese Rodriguez kimdir, kaç yaşında? Jese Rodriguez nereli, hangi takımlarda forma giydi ve kaç gol attı? ile ilgili merak edilen soruların cevapları ve detaylar haberimizde.

Transferde bombayı patlatan Ankaragücü, bir süre Real Madrid ve PSG gibi takımlarda forma giyen 29 yaşındaki İspanyol forvet Jese Rodriguez'i kadrosuna kattığını duyurdu. Daha önce 3 büyük ile adı anılan yıldız forvet ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Ankaragücü'nün bu hamlesi spor kamuoyunda büyük ses getirdi. Kariyerinde 6 farklı takımın formasını giyen İspanyol forvetin kariyeri de resmi imzaların ardından merak konusu oldu. Anılarını tazelemek isteyen futbolseverler Jese Rodriguez kimdir, kaç yaşında? Jese Rodriguez nereli, hangi takımlarda forma giydi ve kaç gol attı? sorularına cevap arıyor.

Jese Rodriguez kimdir? Jese Rodriguez hangi takımlarda oynadı?

Asıl adı Jese Rodriguez Ruiz olan yıldız golcü, 26 Şubat 1993 tarihinde İspanya'nın Kanarya Adaları Özerk Bölgesi'nin Santa Cruz de Tenerife şehri ile birlikte başkenti olan Las Palmas de Gran Canaria'da dünyaya gözlerini açtı. Çok küçük yaşlarda futbola başlayan, 2003-2005 yılları arası El Pilar'da, 2005-2007 yılları arası ise Gran Canaria'da forma giyen Jese, Real Madrid'in dikkatini çekti. Dünya devi Madrid'in altyapısında dikkatleri üzerine çeken forvet oyuncusu, Castilla'da attığı gollerle ön plana çıktı ve A takım kadrosuna dahil edildi.

2012 Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası'nda 5 golle krallığın zirvesinde yer alan Jese'nin önümüzdeki yıllarda da gol kralı olması bekleniyordu. Castilla'da 80 maçta 33 gol 18 asistle oynayan Jese, 2011-2016 yılları arasında Real Madrid'de 94 maçta forma giydi.

18 gol 15 asistle skora katkı sağlayan yıldız oyuncu, İspanyol temsilcisi ile 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 La Liga, İspanya Kral Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.

Real'de Avrupa'nın gözde forvetleri arasında yer alan Jese, Ağustos 2016'da 25 milyon Euro bonservisle PSG'ye transfer oldu. Parc des Princes'te düzenlenen imza töreniyle 5 yıllık imza yıldız forvete sevgilisi Aurah Ruiz de eşlik etmişti. Jese Rodriguez-Aurah Ruiz yıllardır süren çalkantılı ilişkileri ile gündemden düşmezken İspanyol forvet yeni takımında beklentilerin altında kaldı.

Fransız devinde forma şansı bulmakta zorlanan ve eksik oynayan Jese, Ocak 2017'de ülkesine dönerek Las Palmas'a kiralık olarak katıldı. Jese, Las Palmas'taki yarı sezonunda 16 maça çıktı, 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Bir sonraki durağı Stoke City oldu. Stoke City'de 13 maçta forma giyip 615 dakika sahada kalabilen İspanyol oyuncu, 1 gol 1 asist yaptı.

Kariyerinde hızlı bir düşüş yaşayan ve PSG kadrosunda kendisine yer bulamayan Jese, kiralama macerasına devam etti. Ocak 2019'da Betis'e imza atan tecrübeli isim, çıktığı 14 maçta 2 gol atmayı başardı. Real günlerini mumlarla arayan ve eski formuna bir türlü kavuşamayan Jese, Portekiz'in köklü takımlarından Sporting'e 2 milyon Euro bedelle kiralandı. Burada olmayanı oynayan İspanyol, 12 maçta 1 gol atmayı başardı.

1 sezonluk Sporting macerası sonrası PSG'ye dönen Jese'nin Fransız ekibindeki serüveni tamamlandı. PSG, 25 milyon Euro'ya transfer ettiği Jese'nin sözleşmesini Nisan 2020'de feshetti. Yaklaşık 1 sene kulüp bulamayan Jese, Şubat 2021'de Las Palmas'la sezon sonuna kadar anlaştı.

La Liga 2 takımına ikinci kez imza atan Jese, ilk sezonunda 16 maçta 2 gol ve 2 asist, ikinci sezonunda ise 38 maçta 10 gol ve 6 asistle forma giyecek. . Asıl mevki forvet olan Jese, kanatlarda da oynayabiliyor, profesyonel kariyerinde çıktığı 313 maçta 72 gol attı ve 45 asist yaptı.

İspanya'da alt yaş gruplarının favori isimlerinden olan 29 yaşındaki forvet, A takımının formasını hiç giymedi.