Jelibon olayı nedir? Melih Gökçek Jelibon madeni açıklaması izle

Melih Gökçek Jelibon madeni açıklaması izle | Jelibon olayı nedir? Sosyal medyada pek çok kişi tarafından paylaşılan Jelibon gündem oldu. Melih Gökçek'in bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaların ardından #jelibon etiketi ile binlerce paylaşım yapıldı. Peki Melih Gökçek Jelibon olayı nedir? Jelibon madeni açıklaması nedir?

Melih Gökçek Jelibon madeni açıklaması izle | Jelibon olayı nedir? Sosyal medyada pek çok kişi tarafından paylaşılan Jelibon gündem oldu. Melih Gökçek'in bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaların ardından #jelibon etiketi ile binlerce paylaşım yapıldı. Peki Melih Gökçek Jelibon olayı nedir? Jelibon madeni açıklaması nedir?

Sosyal medyada şaka amaçlı açılan bir konu eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in televizyon kanalında yaptığı Jelibon madeni açıklaması ile sosyal medayda TT oldu. Gündem olan açıklamaöarın ardından binlerce kişi #jelibon etiketi ile paylaşım yaptı.

Jelibon olayı nedir?

Sosyal medyada şaka amaçlı olarak Türkiye'de büyük bir jelibon rezervi keşfedildiği haberi çıktı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da bu haberi gerçek olduğunu sanarak katıldığı bir canlı yayında jelibon madeni bulunduğunu açıkladı.

Melih Gökçek Jelibon madeni açıklaması izle

ANKARA MASASINDA BİR ARKADAŞIMIN GÖNDERDİĞİ BİR HABER ÜZERİNE, BUGÜN ESKİŞEHİRDE YERALTINDA BULUNAN “Nadir toprak elementi” ÜZERİNE KONUŞURKEN “İçinde Jelibon diye bir maddeymiş, ne olduğunu bilmiyorum”

DİYE BİR KONUŞMA YAPTIM.

NE KADAR SOLCU VARSA AKLINCA ALAYA BAŞLAMIŞ pic.twitter.com/wXeRRZWhCP — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) June 28, 2022

Jelibon nedir?

Jelibon, küçük, içi ve dışı jel kıvamında yumuşak bir şeker türü. Çok çeşitli renk ve tatları mevcuttur. Yumuşak jöle kıvamında, üzeri pudra şekeri kaplı Türk lokumu jelibon için esin kaynağı oldu. İlk kez 1861 yılında, şekerci William Schrafft tarafından, Amerikan İç Savaşı sırasında askerler için yapıldığı düşünülmektedir.