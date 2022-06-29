Jelibon nedir? Jelibon madeni olayı nedir? Jelibon nasıl ve neyden yapılır?

Jelibon nedir? Jelibon madeni olayı nedir? Jelibon nasıl yapılır? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. Sosyal medya platformu Twitter'de dolaşan şaka iddiası Melih Gökçek'in açıklamasının ardından Twitter'da TT oldu. Binlerce kişi #jelibon etiketi ile paylaşım yaparken jelibonun ne olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Jelibon nedir? Jelibon madeni olayı nedir? Jelibon nasıl yapılır? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. Sosyal medya platformu Twitter'de dolaşan şaka iddiası Melih Gökçek'in açıklamasının ardından Twitter'da TT oldu. Binlerce kişi #jelibon etiketi ile paylaşım yaparken jelibonun ne olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Jelibon son zamanlarda sosyal medayda gündem oldu. "Jelibon madeni" adı altında şaka amaçlı yapılan bir paylaşım Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklama ile gündem oldu. Twitter'da binlerce kişi Jelibon etiketi ile binlerce paylaşım yaptı. Konuya dair Melih Gökçek'ten de bir açıklama geldi.

Jelibon madeni olayı nedir?

Sosyal medyada şaka amaçlı olarak Türkiye'de büyük bir jelibon madeni rezervi keşfediliiği sosyal medyada paylaşıldı. Şaka amacı ile yapılan bu paylaşım ABB Başkanı Melih Gökçek'in açıklaması ile gündem oldu. Gökçek bu paylaşımın gerçek olduğunu sanarak katıldığı bir canlı yayında jelibon madeni bulunduğunu açıkladı.

Jelibon nedir?

Jelibon esnek bir şekerlemedir. Çocukların severek tükettiği jelibonu ana maddesi şekerdir. Şekerden üretilen jelibonun çeşitli aromalarda ve şekillerde üretilebiliyor.

Jelibon nasıl ve neyden yapılır?

Jelibon, küçük, içi ve dışı jel kıvamında yumuşak bir şeker türü. Çok çeşitli renk ve tatları mevcuttur. Yumuşak jöle kıvamında, üzeri pudra şekeri kaplı Türk lokumu jelibon için esin kaynağı oldu. İlk kez 1861 yılında, şekerci William Schrafft tarafından, Amerikan İç Savaşı sırasında askerler için yapıldığı düşünülmektedir.

Melih Gökçek Jelibon madeni açıklaması izle