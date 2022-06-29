Jelibon nasıl yapılır? Jelibon rezervi olayı nedir?

jelibon rezervi etkinliği gündemdeki yerini aldı. Sosyal medya uygulaması Twitter'da konuşulan şaka iddiası Melih Gökçek'in açıklamasıyla TT oldu. Bu olaydan sonra binlerce kişi jelibon hashtag'i ile paylaşımlarda bulunmaya başladı. Peki jelibon rezervi olayı nedir? Jel nasıl yapılır? Twitter'daki jöle mayını olayı nedir?

Jöle madeni gündemdeydi. Vatandaşlar jöle rezervi olayını internetten öğrenmek istiyor. Bir sosyal medya uygulaması olan Twitter'da konuşulan şaka iddiası Jelibon madeni, Melih Gökçek'in açıklamasıyla TT oldu. Peki jelibon rezervi olayı nedir? Jel nasıl yapılır? Twitter'daki jöle mayını olayı nedir?

Jelibon nasıl yapılır?

Jelibon; İçi ve dışı küçük jel kıvamında bir çeşit yumuşak şekerdir. Pek çok farklı renk ve aromaya sahip olan jelibon, yumuşak jöle kıvamına sahiptir. Jölenin ilham kaynağı pudra şekeri kaplı lokumdu. İlk olarak 1861 yılında şekerlemeci William Schrafft tarafından Amerikan İç Savaşı'ndaki askerler için yapıldığı düşünülmektedir.

Jelibon rezervi olayı nedir?

Twitter'da şakayla başlayan olayda, Türkiye'de büyük bir jelibon madeni rezervinin bulunduğu yazıldı. Şaka amaçlı yapılan paylaşım Melih Gökçek'in açıklamasının ardından gündem oldu. Melih Gökçek, şakayı gerçek sanarak katıldığı canlı yayında jelibon madeni bulunduğunu açıkladı. .