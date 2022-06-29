Jelibon nasıl yapılır? Jelibon madeni rezervi olayı nedir? Jelibon evde yapılır mı? Jelibon zararlı mı?

Jelibon nasıl yapılır? Jelibon madeni rezervi olayı nedir? Jelibon evde yapılır mı? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından internette araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada şaka amaçlı yapılan 'jelibon maden rezervi' paylaşımları gerçek sanılarak eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından katıldığı televizyon programında dillendirildi. Yaşanan gelişmelerden sonra jelibon bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Jelibon madeni olayının ne olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Jelibon evde nasıl yapılır? Jelibon zararlı mı?

Jelibon nasıl yapılır? Jelibon madeni rezervi olayı nedir? Jelibon evde yapılır mı? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından internette araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada şaka amaçlı yapılan "jelibon maden rezervi" paylaşımları gerçek sanılarak eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından katıldığı televizyon programında dillendirildi. Yaşanan gelişmelerden sonra jelibon bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Jelibon madeni olayının ne olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Jelibon evde nasıl yapılır? Jelibon zararlı mı?

Sosyal meyda platformlarında yayılan her bilgi çoğu zaman doğru olmuyor. Son olarak şaka ve espiri amacıyla paylaşılan "jelibon madeni rezervi" ABB eski Başkanı Melih Gökçek'in açıklamalarından sonra bir kez daha gündem oldu. Melih Gökçek katıldığı bir televizyon programında jelibon madeni bulunduğundan bahsetmesi oldukça çok konuşuldu. Ülke gündemine oturan jelibonun ne olduğu, nasıl yapıldığı da merak edilmeye başlandı. İşte Jelibon'un yapılışı...

Jelibon nasıl yapılır?

Jelibon yapımı için öncelikle şekere ve meyve aromasına ihtiyaç var. Meyve suyu ve şeker bir tencerede kısık ateşte ısıtılır. Tencereye bir miktar jelatin atılır ve karıştırmaya devam edilir. Jelibon kavamına gelinceye kadar kısık ateşte kaynatılma devam edilir. Ardından kalıplara dökülen jelibon soğumaya bırakılır. Kısa sürede sertleşen jelibonlar elastik şekle kavuşur. Jelibonlar istenilen renk ve aromada yapılabilir. Bunun için tatlandırıcı ve gıda renklendiricisi kullanılabilir.

Jelibon madeni rezervi olayı nedir?

Sosyal medyada paylaşılan jelibon etiketli mesajların neden atıldığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Jelibon olayı nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılyor. Sosyal medayda şaka amaçlı ve espirili şekilde Türkiye'de büyük bir jelibon rezervi keşfedildiği haberi çıktı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da bu haberi gerçek olduğunu sanarak katıldığı bir canlı yayında jelibon madeni bulunduğunu açıkladı. Yaşanan gelişmeler sosyal medayda büyük ses getirdi.

Melih Gökçek Jelibon madeni açıklaması izle

ANKARA MASASINDA BİR ARKADAŞIMIN GÖNDERDİĞİ BİR HABER ÜZERİNE, BUGÜN ESKİŞEHİRDE YERALTINDA BULUNAN “Nadir toprak elementi” ÜZERİNE KONUŞURKEN “İçinde Jelibon diye bir maddeymiş, ne olduğunu bilmiyorum”

DİYE BİR KONUŞMA YAPTIM.

NE KADAR SOLCU VARSA AKLINCA ALAYA BAŞLAMIŞ pic.twitter.com/wXeRRZWhCP — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) June 28, 2022

Jelibon nedir?

Jelibon kısaca, renkli, elastik aromalı şekerleme olarak tanımlanabilir. Jelibon'un ortaya çıkışında Türk lokumunun büyük etkisi vardır. Jelibonun ilk kez 1861 yılında, şekerci William Schrafft tarafından, Amerikan İç Savaşı sırasında askerler için yapıldığı düşünülmektedir.

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