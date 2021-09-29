Jeff Flake kimdir? Jeff Flake ABD'nin Ankara Büyükelçisi mi olacak? ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden tarafından Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Jeff Flake Senato Dış İlişkiler Komitesinde onay oturumuna katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirten Jeff Flake ekonomik ilişkilerin önemine değindi.

Jeff Flake kimdir?

Jeff Flake tam adıyla Jeffrey Lane Flake 31 Aralık 1962 yılında dünyaya geldi. Jeff Flake ABD'li siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri Arizona eski Senatörü'dür.

Haziran 2021 tarihinde ABD Başkan Biden tarafından Türkiye Büyükelçiliği'ne aday gösterilmiştir.

Arizona, Snowflake'de doğan Flake, Brigham Young Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesini ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı. 1980'lerin başında, Güney Afrika'daki İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi için misyoner oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra, Goldwater Enstitüsü'nün İcra Direktörü olarak görev yaptı. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi oldu.

Flake, görevdeki Jon Kyl'in emekli olduğunu açıklamasının ardından 2012 Senato seçimleri için aday oldu. Genel seçimlerde Demokrat Parti'nin adayı Richard Carmona'yı yendi. Flake, 2013'te bir göçmenlik reformu yasasını Senato'dan geçiren iki partili "Sekizli Çete" ABD senatörlerinden biriydi.

Haziran 2021 tarihinde ABD Başkanı Joe Biden, Jeff Flake'i Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi olmaya aday koyduğunu açıklamıştır. Flake duyurunun ardından yaptığı açıklamada Biden'ın partizanlık karşıtı tutumundan memnuniyet duyduğunu dile getirmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.