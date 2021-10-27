Jeff Flake kimdir? ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake hakkında detaylar

Jeff Flake kimdir? ABD senatosu Ankara Büyükelçisi adayı Jeff Flake'e onay verdi. Buna göre ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake mevcut büyükelçi David Satterfield'den görevi devralacak. Büyükelçi krizinin yaşandığı günlerde yaşanan bu gelişme Jeff Flake kimdir? sorusunun sorulmasına neden oluyor. İşte ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake hakkında detaylar...

Jeff Flake kimdir? ABD senatosu Ankara Büyükelçisi adayı Jeff Flake'e onay verdi. Buna göre ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake mevcut büyükelçi David Satterfield'den görevi devralacak. Büyükelçi krizinin yaşandığı günlerde yaşanan bu gelişme Jeff Flake kimdir? sorusunun sorulmasına neden oluyor. İşte ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake hakkında detaylar...

Tutuklu bulunan Osman Kavala çağrısına imza atan ardından geri adım atan büyükelçiler krizi henüz yeni aşılmışken ABD'den Türkiye ile ilgili flaş bir adım geldi. ABD Başkanı Joe Biden tarafından Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Jeff Flake ABD senatosundan onay aldı. Buna göre yakın zamanda Türkiye'ye gelerek göreve başlaması beklenen Jeff Flake mevcut ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'den görevi devralacak.

Jeff Flake kimdir?

Jeff Flake tam adıyla Jeffrey Lane Flake 31 Aralık 1962 yılında dünyaya geldi. Jeff Flake ABD'li siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri Arizona eski Senatörü'dür. Haziran 2021 tarihinde ABD Başkan Biden tarafından Türkiye Büyükelçiliği'ne aday gösterilmiştir. ABD senatosu tarafından onay alan Jeff Flake yakın zamanda göreve başlayacak.

Arizona, Snowflake'de doğan Flake, Brigham Young Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesini ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı. 1980'lerin başında, Güney Afrika'daki İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi için misyoner oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra, Goldwater Enstitüsü'nün İcra Direktörü olarak görev yaptı. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi oldu.

Flake, görevdeki Jon Kyl'in emekli olduğunu açıklamasının ardından 2012 Senato seçimleri için aday oldu. Genel seçimlerde Demokrat Parti'nin adayı Richard Carmona'yı yendi.

Flake her ne kadar eski Amerikan Başkanı Donald Trump ile aynı partiden olsa da Trump'ın başkanlığı döneminde onu sıkça eleştirmesiyle bilinirdi. Flake 2018 yılında yaptığı bir konuşmada, "Başkanlığımız şu an yıkım ve ayrımcılığa bitmek tükenmek bilmez bir iştah duyan ve Anayasa'nın nasıl çalıştığına dair sadece ufak bir aşinalığı olan biri tarafından küçük düşürülüyor" demişti.

Haziran 2021 tarihinde ABD Başkanı Joe Biden, Jeff Flake'i Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi olmaya aday koyduğunu açıklamıştır. Flake duyurunun ardından yaptığı açıklamada Biden'ın partizanlık karşıtı tutumundan memnuniyet duyduğunu dile getirmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.