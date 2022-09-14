Jean-Luc Godard'a ötenazi yapıldı | Jean-Luc Godard öldü mü? Jean-Luc Godard kimdir?

Jean-Luc Godard'a ötenazi yapıldı. Ünlü film yönetmeni, senarist ve sinema eleştirmeni Jean-Luc Godard 91 yaşında hayatına son verme kararı aldı. Sinema tarihine adını yazdıran Godard'ın bu kararı, sevenlerini üzdü. Jean-Luc Godard öldü mü? Jean-Luc Godard kimdir?

Jean-Luc Godard'a ötenazi yapıldı. Ünlü film yönetmeni, senarist ve sinema eleştirmeni Jean-Luc Godard 91 yaşında hayatına son verme kararı aldı. Sinema tarihine adını yazdıran Godard'ın bu kararı, sevenlerini üzdü. Jean-Luc Godard öldü mü? Jean-Luc Godard kimdir?

Jean-Luc Godard'a ötenazi yapıldı

Jean-Luc Godard'ın eşi Anne-Marie Mieville, Jean-Luc Godard'ın İsviçre'deki evinde yakınlarının yanında huzur içindeyken yardımlı intihara başvurarak hayatına son verdiğini açıkladı. Açıklamasında Mieville "Hasta değildi, yalnızca yorgundu. Bu sebeple hayatına son vermeye karar verdi. Bu onun kararıydı" sözlerini kullandı.

Jean-Luc Godard öldü mü?

Ünlü ismin ötenazi ile hayatına son verdiği doğrulandı. Fransız yönetmen Jean-Luc Godard öldü.

Jean-Luc Godard kimdir?

Jean-Luc Godard 3 Aralık 1930 doğumlu, Fransız ve İsviçreli film yönetmeni, senarist ve sinema eleştirmeniydi. Fransız Yeni Dalgası'nın en etkili isimlerinden birisidir.

1930 yılında İsviçre kökenli Fransız orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak Paris'te doğdu. Babası kendine ait bir kliniği olan bir doktor, annesi ise İsviçre'nin tanınmış bankacı ailelerinden birisinin kızıydı. II. Dünya Savaşı sırasında İsviçre'de yaşadı, 1940'ların sonuna doğru ailesi boşanınca Godard etnoloji (budunbilim) okumak için 1949 yılında Sorbonne Üniversitesine girdi. Bu zaman dilimi boyunca Cineclub ve Cinemateque e katıldı. Godard Yeni Dalga Akımı'nı alevlendiren insan olarak bilinen Andre Bazin ile burada tanıştı.

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