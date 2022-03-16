Japonya'da tsunami oldu mu? Japonya'da dev deprem sonrası tusunami uyarısı yapıldı! Deprem ülkesi olarak bilinen Japonya'da bir büyük deprem daha meydana geldi. Depremin şiddetinin 7.3 olduğu belirtildi. Deprem sonrasında bölgede tsunami uyarısı geldi.

Japonya'da Merkez üssü Fukushima eyaletinde 7.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından Fukushima ve Miyagi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı. Depremden hemen sonra bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) iki eyalete yönelik 1 metre yüksekliğinde "tsunami" uyarısı yaptı.

Japonya'da tsunami oldu mu?

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 23.36'da ve 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin ardından tsunami uyarusısı geldi. Bölgede tsunami oluşup oluşmadığı henüz bilinmiyor.

Tsunami nedir?

Tsunami (okunuşu: "Tsunami". Japonca'da liman dalgası anlamına gelen sözcük) okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, gök taşı düşmesi, deniz altındaki nükleer patlamalar, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan uzun periyotlu deniz dalgasını temsil eder. Ayrıca kasırgalar da tsunamiye neden olabilmektedir. Önceleri tsunami dalgalarına med-cezir dalgaları da denmiştir. Tsunamilerin %80'i Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşmektedir.

Yunan tarihçi Tukididis, tsunamileri denizaltı depreminden kaynaklandığını Peleponnes Savaşı'nın Tarihi adlı kitabında öne sürdü. Tukididis'in, bu teoriyi ileri süren ilk kişi olarak bilinmesine rağmen tsunaminin oluşumu hakkında 20. yüzyıla kadar pek bir şey bilinmemekteydi. Konu, hâlâ araştırılmaktadır. İlk jeolojik, coğrafik ve oşinografik makaleler, tsunamileri "sismik deniz dalgaları" olarak adlandırmaktadır. .