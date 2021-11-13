Japon kadınlarının güzellik sırlarını biliyor musunuz?

Japon kadınlarının cildi duru, bembeyaz ve doğaldır. Peki bunu neye borçlular? Gelin Japon kadınlarının güzellik sırlarını öğrenelim ve biz de uygulayalım...



Japon kadınların bazıları yüzlerce sene önceye dayanan güzellik sırları var. Bu kadınların cildi hep dupduru ve bembeyaz. Peki ne yapıyorlar da ciltleri böyle oluyor? Gelin birlikte bakalım...

Pirinç suyu

Pirinç Japonlar için çok önemli bir besin. Onu cilt bakımında bile yüzlerce yıldır kullanıyorlar. Bembeyaz ve pamuk gibi bir cildiniz olsun istiyorsanız pirinç suyundan tonik kullanabilirsiniz.

Bir su bardağı suyun içerisine bir avuç pirinç atın ve yirmi dakika kadar bekletin. Daha sonra süzün ve geride kalan suyu tonik olarak kullanın. Cildinizi güzelce temizleyin ve temiz bir havlu yardımıyla nazikçe kurulayın. Daha sonra pirinç suyunu cildinize sürün. Bu uygulamayı haftada bir iki kez yapabilirsiniz.

Pirinç unu maskesi

Japon kadınlar pirinci cilt bakımında sıklıkla kullanıyorlar demiştik, bu sefer de pirinç ununu kullanarak ondan bir maske yapacağız. İhtiyacınız olan üç çorba kaşığı pirinç unu, bir miktar süt ve isterseniz bir miktar bal. Bir kasenin içerisine pirinç ununu koyun. Daha sonra azar azar süt ekleyip macun kıvamına getirin. Kuru bir cildiniz varsa içerisine bir çorba kaşığı bal da ekleyin. Makyaj kalıntılarından, kirden ve yağdan arındırıp güzelce kuruladığınız cildinize bu karışımı sürün. Yarım saat bekletin ce cildinizi ılık suyla durulayıp temiz bir havlu yardımıyla nazikçe kurulayın. Bu uygulamayı haftada bir iki kez yapabilirsiniz.

Yeşil çay

Yeşil çay Uzak Doğu'da oldukça sık tüketilen bir çaydır. Cilt bakımında da bu çayın önemi büyüktür. Gün içerisinde içeceğiniz yeşil çay sayesinde cilt sağlığınıza önemli katkılar sağlayacaksınız. Fakat günde iki fincandan fazla yeşil çay içmemeye özen göstermeniz gerekiyor.

Yosun maskesi

Yosun maskesi omega 3 yağ asitleri ve C vitamini içerir. Güçlü bir antioksidan olan bu maske sayesinde cilde zarar verebilecek yabancı maddeler ciltten kolay ve hızlı bir şekilde uzaklaştırılır. Bu sayede cilt lekelenmeleri ve sivilcelenmelerin önüne geçilir. Yosun maskesini hazırlamak için bir çorba kaşığı toz yosun, bir tatlı kaşığı aleo vera jeli, bir miktar suya ihtiyacınız olacak. Toz yosunun üzerine azar azar su ekleyip macun kıvamına getirin ve içerisine aloe vera jelini katın. Daha sonra temiz cildinizin üzerine uygulayıp yarım saat kadar bekletin. Maske kuruyunca ılık suyla durulayın. Haftada bir kez bu maskeyi uygulayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.