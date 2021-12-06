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TIMETURK / GENEL / Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alacak

Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alacak

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere çeşitli unvanda açıktan atamayla 60 devlet memuru alınacak. Başvurular, 6-21 Aralık tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

3 Saat Önce
2021-12-06 09:11:37
Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvuru şartlarına ilişkin ilan metnine "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" veya "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşabilecek.

Başvurular, 6-21 Aralık tarihleri arasında "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular başvurunun yapıldığı internet adresinden ilan edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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