Jandarma alımları başladı mı? JGK astsubay subay alımı son dakika! Jandarma başvuruları nereye nasıl yapılıyor?

Jandarma alımları başladı mı? Jandarma Genel Komutanlığı astsubay ve subay alımı yapacağını duyurdu. Jandarma bünyesine girmek isteyen binlerce gencin önü açıldı. Peki jandarma alımları ne zaman, hangi gün? Jandarma başvuruları nereye nasıl yapılıyor? JGK astsubay subay alımı son dakika!