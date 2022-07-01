Jandarma alımları başladı mı? JGK astsubay subay alımı son dakika! Jandarma başvuruları nereye nasıl yapılıyor?
Jandarma alımları başladı mı? Jandarma Genel Komutanlığı astsubay ve subay alımı yapacağını duyurdu. Jandarma bünyesine girmek isteyen binlerce gencin önü açıldı. Peki jandarma alımları ne zaman, hangi gün? Jandarma başvuruları nereye nasıl yapılıyor? JGK astsubay subay alımı son dakika!
2022-07-01 13:22:33
Jandarma Genel Komutanlığı astsubay ve subay alımı yapacağını duyurdu. Jandarma bünyesine girmek isteyen binlerce gencin önü açıldı. Peki jandarma alımları ne zaman, hangi gün? Jandarma başvuruları nereye nasıl yapılıyor? JGK astsubay subay alımı son dakika!
Jandarma alımları başladı mı?
Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) astsubay ve subay alımı yapacağını Resmi Gazete'de ilan etti.
Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci, muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla da Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 712 erkek öğrenci alınacak.
Jandarma başvuruları nereye nasıl yapılıyor?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 1 Temmuz başlayıp, 24 Temmuz günü saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar başvurularını sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek.
İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
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