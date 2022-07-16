Jana Bezuidenhout kimdir? Elon Musk'ın Babası Errol Musk'ın üvey kızı Jana Bezuidenhout kim? Dünyanın en zengin iş insanlarından olan Tesla ve SpaceX'in kurucusu ve sahibi olan Elon Musk'ın ailesinden gelen haberler son zamanlarda gündemde oldukça fazla yer ediniyor. Son olarak Elon Musk'ın babası Errol Musk üvey kızından bir çocuk sahibi olduğunu açıklayarak tepkilerin hedefi oldu. Jana Bezuidenhout adlı üvey kızından çocuk sahibi olan Errol Musk'a oğlu Elon Musk 'Korkunç bir insan” diyerek tepki gösterdi.

Jana Bezuidenhout kimdir? Elon Musk'ın Babası Errol Musk'ın üvey kızı Jana Bezuidenhout kim? Dünyanın en zengin iş insanlarından olan Tesla ve SpaceX'in kurucusu ve sahibi olan Elon Musk'ın ailesinden gelen haberler son zamanlarda gündemde oldukça fazla yer ediniyor. Son olarak Elon Musk'ın babası Errol Musk üvey kızından bir çocuk sahibi olduğunu açıklayarak tepkilerin hedefi oldu. Jana Bezuidenhout adlı üvey kızından çocuk sahibi olan Errol Musk'a oğlu Elon Musk "Korkunç bir insan” diyerek tepki gösterdi.

Dünyanın en zengin iş insanalrı listesinde zirvede yer alan Elon Musk sık sık ailesi ile de gündeme geliyor. Son olarak baba Errol Musk'tan gelen açıklama herkesi şok etti. Errol Musk, üvey kızı Jana Bezuidenhout'tan bir çocuğunun daha dünyaya geldiğini açıkladı. Ahlaksızlığı savunan Errol Musk açıkalamasında "Dünyada bulunuşumuzun tek sebebi üremek" dedi.

Jana Bezuidenhout kimdir?

Büyük tepki çeken açıklamaların ardından Jana Bezuidenhout'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. 76 yhaşında olan baba Errol Musk, 4 yaşındayken evlat edindiği ve şu anda 35 yaşında olan üvey kızı Jana Bezuidenhout'un dünyaya getirdiği kız bebeğinin kendisinden olduğunu açıkladı. Açıklamaya tepkiler de çıoğ gibi büyüdü. Bebeğin planlı olmadığı söyleyen Errol Musk, Jana'nın ilk bebeklerinin doğumunun ardından 18 ay kendisiyle birlikte kaldığı ancak şuan yaşanan durumun farklı olduğunu söyledi. Errol Musk'ın Jana'dan Elliot Rush adında 5 yaşında bir oğlu da bulunuyor.

Babasının üvey kızından bebekler dünyaya getirmesine karşı çıkan Elon Musk, babasını "Korkunç bir insan” ve “Kötü” olarak nitelendiriyor. .