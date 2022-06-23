Jahrein kimdir? Sosyal medya fenomeni (Ahmet Sonuç) Jahrein'den skandal paylaşım? Jahrein'in Mahmut Efendi paylaşımına büyük tepki! İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı nedeniyle pek çok kişi taziye mesajları yayınladı. Siyaset kademesinden de taziye ve baş sağlığı mesajları gelirken sosyal medya fenomeni Jahrein'in paylaşımı 'pes' dedirtti. Mahmut Efendi'nin vefatı üzerine yayınladığı mesaj sonrası Jahrein'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Jahrein kimdir? Sosyal medya fenomeni (Ahmet Sonuç) Jahrein'den skandal paylaşım? Jahrein'in Mahmut Efendi paylaşımına büyük tepki! İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı nedeniyle pek çok kişi taziye mesajları yayınladı. Siyaset kademesinden de taziye ve baş sağlığı mesajları gelirken sosyal medya fenomeni Jahrein'in paylaşımı "pes" dedirtti. Mahmut Efendi'nin vefatı üzerine yayınladığı mesaj sonrası Jahrein'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti. Ölüm haberi cemaatte büyük üzüntüyle karşılandı. Mahmut Efendi bir süredir yaşlılığa başlı rahatsızlıklardan dolayı tedavi altındaydı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölüm haberi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'da baş sağlığı ve taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Mahmut Efendi'nin ölümü üzerine sosyal medya fenomeni Jahrein'in attıı Twit büyük tepki ile karşılandı. Jahrein Mahmut Efendi'nin ölümü üzerineyaptığı paylaşımda "Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?" dedi. Bu paylaşımın ardından Jahrein'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Jahrein kimdir?

Ahmet Sonuç ya da bilinen adıyla Jahrein 29 Kasım 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Jahrein internet ve sosyal medya fenomenidir.

YouTube ile internet dünyasına giriş yapan Jahrein daha sonra Twitch'te yayın yapmaya başladı

Genellikle sohbet ve oyun alanında içerik üretmekte, internet fenomenleri ve siyasi figürlerle röportaj yapmaktadır. Nisan 2022'den beri yayınlarını YouTube'dan devam ettirmektedir. Genel olarak oyun alanının dışında güncel politik konularda yaptığı yorumlar gazetecilerden tepki toplamaktadır.

Sosyal medya fenomeni (Ahmet Sonuç) Jahrein'den skandal paylaşım?

.