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TIMETURK / GENEL / Jackal İHA nedir? Jackal İHA özellikleri nedir? Jackal (Çakal) İHA menzili ne kadar kaç km?

Jackal İHA nedir? Jackal İHA özellikleri nedir? Jackal (Çakal) İHA menzili ne kadar kaç km?

Jackal İHA nedir? Jackal İHA özellikleri nedir? Jackal (Çakal) İHA menzili ne kadar kaç km? İHA ihracatçısı Türkiye'den bir başarı daha... Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark'ta geliştirilip Jackal (Çakal) adlı yerli İHA İngiltere'ye satılacak. İngiltere Türkiye'nin milli imkanlarla ürettiği Jackal İHA'sından 5 adet alacak. 'Jackal', havacılık sektöründe kargo ve lojistik hizmet alanlarında kullanılabilecek.

3 Saat Önce
2022-04-26 12:56:20
Jackal İHA nedir? Jackal İHA özellikleri nedir? Jackal (Çakal) İHA menzili ne kadar kaç km?

Jackal İHA nedir? Jackal İHA özellikleri nedir? Jackal (Çakal) İHA menzili ne kadar kaç km? İHA ihracatçısı Türkiye'den bir başarı daha... Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark'ta geliştirilip Jackal (Çakal) adlı yerli İHA İngiltere'ye satılacak. İngiltere Türkiye'nin milli imkanlarla ürettiği Jackal İHA'sından 5 adet alacak. "Jackal", havacılık sektöründe kargo ve lojistik hizmet alanlarında kullanılabilecek.

Jackal İHA nedir?

Jackal İHA Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İHA'lardan biridir.

Jackal İHA Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark'ta geliştirildi.

Jackal İHA özellikleri nedir? Jackal (Çakal) İHA menzili ne kadar kaç km?

15 kilogram taşıma kapasite ve 130 kilometre menzile sahip olan Jackal İHA'lar havacılık sektöründe kargo ve lojistik hizmet alanlarında kullanılabilecek.

"Jackal" ilk kez İngiltere'ye ihraç ediliyor. İngiltere 5 adet Jackal İHA alacak.

GTÜ Teknopark Şirketi Fly Bvlos Technology'nin Maxwell Innovations ile ürettiği İHA'nın ilk ihracatı yapıldı.

Fly Bvlos Technology ile İngiliz Flyby Technology arasında yapılan anlaşmayla yerli İHA'nın İngiltere'ye satışı gerçekleşti.

Anlaşma kapsamında İngiltere, Türkiye'den 5 İHA teslim alacak.

Özel tasarıma ve yerli yazılama sahip"Jackal", havacılık sektöründe kargo ve lojistik hizmet alanlarında kullanılabilecek. Jackal, "VTOL" özelliği sayesinde herhangi bir piste ihtiyaç duymadan her türlü alana iniş kalkış yapabiliyor. İHA'nın zorlu hava koşullarında, her türlü senaryoda insani yardım, izleme ve gözlem, hassas veri lojistiği gibi alanlarda da uçması planlanıyor. .

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