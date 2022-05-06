İzmit Körfezi rengi neden değişti? Marmara Denizi Turkuaz rengin nedeni ne? İzmit Körfezi neden renk değiştirdi? İzmit Körfezinde denizin renginde yaşanan değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Turkuvaz renge dönüşen İzmit Körfezi'nden numuneler alındı. Su değişimine neden olan madde İstanbul Pendik sınırına kadar ilerledi.

İzmit Körfezi rengi neden değişti? Marmara Denizi Turkuaz rengin nedeni ne? İzmit Körfezi neden renk değiştirdi? İzmit Körfezinde denizin renginde yaşanan değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Turkuvaz renge dönüşen İzmit Körfezi'nden numuneler alındı. Su değişimine neden olan madde İstanbul Pendik sınırına kadar ilerledi.

İzmit Körfezi'nde deniz turkuaz renge büründü. TÜBİTAK, denizdeki renk değişimi nedeninin anlaşılması için numune aldı. Değişim uydudan da görüntülendi.

İzmit Körfezi rengi neden değişti?

İzmit Körfezi'nde yaşanan renk değişimi sonrası yetkililer harekete geçti. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), renk değişiminin sebebinin anlaşılması için çeşitli noktalardan numunelerle laboratuvarlarına götürdü.

Marmara Denizi Turkuaz rengin nedeni ne?

Turkuvaz rengin nedeninin kimyasal atıktan mı yoksa biyolojik değişimden mi kanayklandığı numune sonuçlarına göre netlik kazanacak.

Renk değişimi İstanbul'a kadar geldi

Denizdeki renk değişimi uzaydan da görüldü. Avrupa Uzay Ajansı'na ait 'Sentinel-3' uydusunun çektiği fotoğrafta körfezin, Osmangazi Köprüsü'ne kadar turkuaz renk ile kaplandığı görüldü. Değişime neden olan madde azalarak İstanbul Pendik açıklarına kadar ulaştı.