İzmir üniversite burs veren yerler, kuruluşlar neresi? İzmir Büyükşehir Belediyesi burs veriyor mu? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi üniversitelerde başladı. Hayat pahalılığının her alanda hissedildiği şu günlerde öğrenciler eğitimlerini maddi açıdan daha rahat devam ettirebilmek için çeşitli bur başvurularında bulunuyor. Devlet tarafından verilen bursların yanından özel şirketler ve yerel yönetimler de burs imkanı sağlıyor. İzmir'de yaşayan ve İzmir'de üniversite okuyan öğrenciler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin burs verip vermediğini merak ediyor. İzmir'de üniversite öğrencilerine burs var mı?

Üniversitelerde eğitimler başladı. Bir çok okulda ilk ders 13 Eylül pazartesi günü işlendi. Üniversite öüremncileri yüz yüze eğitime alışmaya çalışırken bir yandan da eeğitimlerini maddi açıdan daha rahat devam ettirebilmek için burs başvurularına başladı. İzmir'de üniversite okuyan ve İzmir'de ikamet eden öğrenciler İzmir'de burs veren yerleri, kuruluşları araştırmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi üniversite öürencilerine burs desteği sağlıyor. İzmir'de yaşayanlar da İzmir Büyükşehir Belediyesi burs veriyor mu? sorusuna yanıt arıyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİEYESİ BURS VERİYOR MU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine burs desteği henüz sağlayamıyor.

İZMİR'DE BURS VEREN YERLER NERESİ?