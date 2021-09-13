İzmir üniversite burs veren yerler, kuruluşlar neresi? İzmir Büyükşehir Belediyesi burs veriyor mu?
İzmir üniversite burs veren yerler, kuruluşlar neresi? İzmir Büyükşehir Belediyesi burs veriyor mu? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi üniversitelerde başladı. Hayat pahalılığının her alanda hissedildiği şu günlerde öğrenciler eğitimlerini maddi açıdan daha rahat devam ettirebilmek için çeşitli bur başvurularında bulunuyor. Devlet tarafından verilen bursların yanından özel şirketler ve yerel yönetimler de burs imkanı sağlıyor. İzmir'de yaşayan ve İzmir'de üniversite okuyan öğrenciler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin burs verip vermediğini merak ediyor. İzmir'de üniversite öğrencilerine burs var mı?
2021-09-13 13:41:12
İzmir üniversite burs veren yerler, kuruluşlar neresi? İzmir Büyükşehir Belediyesi burs veriyor mu? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi üniversitelerde başladı. Hayat pahalılığının her alanda hissedildiği şu günlerde öğrenciler eğitimlerini maddi açıdan daha rahat devam ettirebilmek için çeşitli bur başvurularında bulunuyor. Devlet tarafından verilen bursların yanından özel şirketler ve yerel yönetimler de burs imkanı sağlıyor. İzmir'de yaşayan ve İzmir'de üniversite okuyan öğrenciler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin burs verip vermediğini merak ediyor. İzmir'de üniversite öğrencilerine burs var mı?
Üniversitelerde eğitimler başladı. Bir çok okulda ilk ders 13 Eylül pazartesi günü işlendi. Üniversite öüremncileri yüz yüze eğitime alışmaya çalışırken bir yandan da eeğitimlerini maddi açıdan daha rahat devam ettirebilmek için burs başvurularına başladı. İzmir'de üniversite okuyan ve İzmir'de ikamet eden öğrenciler İzmir'de burs veren yerleri, kuruluşları araştırmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi üniversite öürencilerine burs desteği sağlıyor. İzmir'de yaşayanlar da İzmir Büyükşehir Belediyesi burs veriyor mu? sorusuna yanıt arıyor.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİEYESİ BURS VERİYOR MU?
İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine burs desteği henüz sağlayamıyor.
İZMİR'DE BURS VEREN YERLER NERESİ?
(232) 244 85 99
KARABAĞLAR / İZMİR
AHMET NEVZAT ÖZGÖRKEY ÇEVRE VE SU VAKFI(NEVZAT ÖZGÖRKEY VAKFI ÇEVSU)
10034
(232) 328 33 45
ÇİĞLİ / İZMİR
AHMET TATARİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
1330
(232) 425 56 33
KONAK / İZMİR
AHMET TATARİ VAKFI
1330 SOKAK
(232) 425 56 33
KONAK / İZMİR
AKYAKA ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI
1872 SK.
(232) 261 44 67
KARŞIYAKA / İZMİR
AKYAZILI ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI
354 SOKAK
(232) 256 70 02
BUCA / İZMİR
ALİYE ÜSTER VAKFI
847/1
(232) 484 65 48
KONAK / İZMİR
ALİ ÇETİNKAYA BULV.
(232) 464 86 60
KONAK / İZMİR
7454
(532) 322 87 70
KARŞIYAKA / İZMİR
ATATÜRK CAD.
(232) 236 82 06
GÜZELBAHÇE / İZMİR
PINAR C. 7087 S. PINARBAŞI
()
BORNOVA / İZMİR
CUMHURİYET BUL.
(232) 422 13 56
KONAK / İZMİR
502/2 SOKAK
(232) 261 07 77
KARABAĞLAR / İZMİR
AMBER SOK.
(232) 278 47 60
BALÇOVA / İZMİR
1870
(232) 365 90 51
KARŞIYAKA / İZMİR
ŞEHİT NEVRES BULVARI HEYKEL ALSANCAK
()
KONAK / İZMİR
HASAN ÇELEBİ CADDESİ
(232) 632 78 55
BERGAMA / İZMİR
ATATÜRK BULVARI
(232) 631 35 91
BERGAMA / İZMİR
1394 SOKAK
(232) 421 57 41
KONAK / İZMİR
HALİTZİYA BULV. TANER İŞ MERK.
(232) 441 18 47
KONAK / İZMİR
1701/7
(232) 374 21 21
BORNOVA / İZMİR
CUMHURİYET BULV.
(232) 445 77 07
KONAK / İZMİR
4302 SOKAK
(232) 237 13 65
KARABAĞLAR / İZMİR
KEMALPAŞA / İZMİR
AKÇAY CADDESİ
(232) 265 45 00
(232) 489 00 78
BORNOVA / İZMİR
ŞEHİT SAMİ AKBULUT CAD.
()
DİKİLİ / İZMİR
18 SOKAK
(232) 285 53 00
KONAK / İZMİR
2822
(232) 433 74 68
KONAK / İZMİR
1464 SOKAK
(232) 420 66 68
KONAK / İZMİR
MİTHATPAŞA
(232) 259 08 33
BALÇOVA / İZMİR
İŞÇİLER CADDESİ
(232) 465 14 26
KONAK / İZMİR
CUMHURİYET BULVARI
(232) 455 29 69
KONAK / İZMİR
ŞAİR EŞREF BULVARI NO:27/2 DAİRE 7 MONTRÖ İZMİR
(232) 425 97 97
KONAK / İZMİR
1473 SK.
(232) 463 86 94
KONAK / İZMİR
234/1 SOKAK
(232) 441 12 65
BORNOVA / İZMİR
1399 SOKAK
(232) 463 25 36
KONAK / İZMİR
KÜLTÜR PARK TENİS KULÜBÜ
(232) 483 81 57
KONAK / İZMİR
ALİJA İZETBEGOVİC
(554) 980 91 58
BAYRAKLI / İZMİR
8786/7 SOKAK
(232) 329 41 42
ÇİĞLİ / İZMİR
25 SOKAK
()
GAZİEMİR / İZMİR
8061 SK.
(232) 759 01 99
URLA / İZMİR
119/1 SOKAK NO:3
(232) 375 28 28
BORNOVA / İZMİR
ANADOLU CADDESİ
(232) 341 64 71
BAYRAKLI / İZMİR
9525 SOKAK
(232) 226 67 66
KARABAĞLAR / İZMİR
1644 SK
(232) 341 67 67
BAYRAKLI / İZMİR
1470 SOKAK
(232) 464 71 36
KONAK / İZMİR
ALİAĞA / İZMİR
SASABEY CADDESİ
(232) 512 65 70
TİRE / İZMİR
GAZİOSMANPAŞA BULVARI NO:61
(232) 483 03 90
KONAK / İZMİR
8001 SOK
(232) 386 03 60
ÇİĞLİ / İZMİR
HÜRRİYET CD.
(232) 544 16 55
ÖDEMİŞ / İZMİR
HÜRRİYET BULVARI
(232) 446 78 73
KONAK / İZMİR
273/6 SOKAK
(232) 277 72 74
BORNOVA / İZMİR
2009 SOKAK
(232) 362 80 22
KARŞIYAKA / İZMİR
150
(232) 243 50 63
KONAK / İZMİR
BÜLENT ECEVİT SK
(533) 425 84 02
NARLIDERE / İZMİR
1453 SOKAK
(232) 463 65 48
KONAK / İZMİR
255 SOK.
(232) 442 00 79
BUCA / İZMİR
860 SOKAK
(232) 489 72 83
KONAK / İZMİR
10006 SOKAK
(232) 376 71 76
ÇİĞLİ / İZMİR
MİTHATPAŞA
(232) 259 08 33
BALÇOVA / İZMİR
HALİTZİYA BULV.1352 SOKAK
(232) 482 02 62
KONAK / İZMİR
POLAT CADDESİ YEŞİLYURT
(232) 245 45 45
KARABAĞLAR / İZMİR
İNÖNÜ CADDESİ 108/2 SOKAK
(232) 224 53 31
KARABAĞLAR / İZMİR
207/6
(530) 665 43 19
BUCA / İZMİR
1717
(232) 362 57 47
KARŞIYAKA / İZMİR
MİTHATPAŞA CADDESİ
(232) 482 00 90
KONAK / İZMİR
1411 SOKAK
(232) 441 03 26
KONAK / İZMİR
MİLLİ KÜTÜPHANE CAD.
(232) 484 82 54
KONAK / İZMİR
1359 SK. KIZILKANAT SAĞLIK SİTESİ A BLOK KAT:2
(232) 421 11 12
KONAK / İZMİR
1365 SK
(232) 253 23 23
KONAK / İZMİR
CUMHURİYET BULVARI NO:120 K.4 PASAPORT İZMİR
(232) 484 04 12
KONAK / İZMİR
UŞAKİZADE LATİFE HANIM SK.
(232) 231 29 97
KONAK / İZMİR
ŞAİR EŞREF BULVARI ALTAY İŞ MERKEZİ
(232) 441 70 20
KONAK / İZMİR
GAZİLER CADDESİ
(232) 441 03 47
KONAK / İZMİR
1412 SK.
(232) 425 10 87
KONAK / İZMİR
1469 SK
(232) 422 30 15
KONAK / İZMİR
DUYGU SOKAK
(232) 754 64 30
(232) 368 45 38
KARŞIYAKA / İZMİR
CUMHURİYET BULVARI
(232) 464 11 00
KARŞIYAKA / İZMİR
288/3
(555) 313 56 06
BAYRAKLI / İZMİR
858 SOKAK
(232) 484 29 12
KONAK / İZMİR
MİTHATPAŞA CAD
(232) 489 84 26
KONAK / İZMİR
FEVZİPAŞA CADDESİ HAFİZE HANIM İŞ MERKEZİ
(232) 489 53 13
KONAK / İZMİR
1303 SOKAK
(530) 928 27 35
KONAK / İZMİR
ÇEŞME ASFALTI
(532) 487 09 50
URLA / İZMİR
CUMHURİYET BULVARI YILDIRIM İŞ MERKEZİ
(232) 445 35 99
KONAK / İZMİR
6436/1SOK. NO:81 K:1 D:2
(232) 324 25 85
KARŞIYAKA / İZMİR
22 SOKAK
(232) 224 23 60
KONAK / İZMİR
VALİ KAZIM DİRİK CD. 1343 SK NO 31 KAT 8
(232) 402 30 32
KONAK / İZMİR
873 SOKAK
(232) 425 10 25
KONAK / İZMİR
188 SOKAK
(232) 227 44 74
KONAK / İZMİR
ANADOLU CAD.NO:41 MEGAPOL TOWER İŞ MERKEZİ K:22 BAYRAKLI İZMİR
(232) 462 55 77
BAYRAKLI / İZMİR
63/7 SOKAK
(533) 353 88 31
BUCA / İZMİR
CUMHURİYET BULVARI
(232) 422 55 10
KONAK / İZMİR
(232) 259 53 57
BALÇOVA / İZMİR
DOKTOR MUSTAFABEY ENVER BEY CAD.
(232) 489 89 02
KONAK / İZMİR
OTEL SOKAK
(232) 545 00 44
ÖDEMİŞ / İZMİR
169
(232) 878 10 45
KEMALPAŞA / İZMİR
ÖZTÜRE EĞİTİM VAKFI
ŞEHİT NEVRES BULVARI
(232) 463 47 25
KONAK / İZMİR
1642 SOKAK
(232) 345 82 83
KARŞIYAKA / İZMİR
9242/3 SOKAK
(232) 245 49 49
KARABAĞLAR / İZMİR
BELEDİYE MEYDANI
(232) 812 11 43
FOÇA / İZMİR
295/2 SOKAK EGESUN PLAZA A BLOK KAT 4
()
BAYRAKLI / İZMİR
ŞEHİT FETHİBEY
(232) 482 22 00
KONAK / İZMİR
İNÖNÜ
()
KONAK / İZMİR
DOĞUŞ CADDESİ 3/19 SOKAK
()
BUCA / İZMİR
842
(232) 445 95 14
KONAK / İZMİR
8001 SK.
(232) 355 00 00
ÇİĞLİ / İZMİR
AKDENİZ CD DEDE İŞHANI PASAPORT
()
KONAK / İZMİR
TİRE KUTSAN EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI
HASAN TAHSİN.CAD.
(232) 512 11 56
TİRE / İZMİR
ABDÜLHAMİD CADDESİ
()
TORBALI / İZMİR
TUZCUOĞLU VAKFI
HASTANE
(232) 581 72 18
TÜFEKÇİ EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VAKFI (TEKSAV)
FEVZİ ÇAKMAK CD.
(232) 754 61 10
URLA / İZMİR
IHLAMUR SOK.
(232) 377 51 04
BORNOVA / İZMİR
NO/75 SEMA APT. K:10 D/38
(232) 238 74 00
KONAK / İZMİR
SİTE 1
(232) 616 82 82
ALİAĞA / İZMİR
ŞAİR EŞREF BULVARI
(232) 425 79 00
KONAK / İZMİR
2/20 SOKAK
(232) 488 61 23
BUCA / İZMİR
HÜRRİYET BULVARI
(232) 466 01 22
KONAK / İZMİR
IŞILAY SAYGIN SOKAK NEŞE APT
(232) 464 89 89
KONAK / İZMİR
ŞEHİT FETHİ BEY CD.
(232) 482 22 00
KONAK / İZMİR
GAZİ OSMAN PAŞA BULVARI
(232) 446 40 95
KONAK / İZMİR
2823 SK.
(232) 458 78 10
KONAK / İZMİR
GAZİ BULVARI
(232) 484 70 67
KONAK / İZMİR
EŞREFPAŞA CADDESİ
(232) 228 83 06
KONAK / İZMİR
GÖKÇE SOKAK
(532) 654 30 32
FOÇA / İZMİR
BURS NEDİR?
Burs, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir.
Burslar özellikle öğrencilere verilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere de verilmektedir. Hiçbir resmî ve özel kurum ve kuruluşun burs verme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte gerçek ya da tüzel kişilerin isteğine bağlı olarak verilir.
İslam'daki zekat uygulamasına benzer ve uygun bir uygulama olup toplumsal dayanışmayı sağlayan bir yardımdır. Toplumda dayanışmayı arttırdığı gibi verilen Fulbright bursu gibi uluslararası burslarla bu dayanışma ve kardeşlik toplumlararası bir durum alır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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