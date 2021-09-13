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TIMETURK / GENEL / İzmir üniversite burs veren yerler, kuruluşlar neresi? İzmir Büyükşehir Belediyesi burs veriyor mu?

İzmir üniversite burs veren yerler, kuruluşlar neresi? İzmir Büyükşehir Belediyesi burs veriyor mu?

İzmir üniversite burs veren yerler, kuruluşlar neresi? İzmir Büyükşehir Belediyesi burs veriyor mu? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi üniversitelerde başladı. Hayat pahalılığının her alanda hissedildiği şu günlerde öğrenciler eğitimlerini maddi açıdan daha rahat devam ettirebilmek için çeşitli bur başvurularında bulunuyor. Devlet tarafından verilen bursların yanından özel şirketler ve yerel yönetimler de burs imkanı sağlıyor. İzmir'de yaşayan ve İzmir'de üniversite okuyan öğrenciler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin burs verip vermediğini merak ediyor. İzmir'de üniversite öğrencilerine burs var mı?

2 Saat Önce
2021-09-13 13:41:12
İzmir üniversite burs veren yerler, kuruluşlar neresi? İzmir Büyükşehir Belediyesi burs veriyor mu?

İzmir üniversite burs veren yerler, kuruluşlar neresi? İzmir Büyükşehir Belediyesi burs veriyor mu? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi üniversitelerde başladı. Hayat pahalılığının her alanda hissedildiği şu günlerde öğrenciler eğitimlerini maddi açıdan daha rahat devam ettirebilmek için çeşitli bur başvurularında bulunuyor. Devlet tarafından verilen bursların yanından özel şirketler ve yerel yönetimler de burs imkanı sağlıyor. İzmir'de yaşayan ve İzmir'de üniversite okuyan öğrenciler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin burs verip vermediğini merak ediyor. İzmir'de üniversite öğrencilerine burs var mı?

Üniversitelerde eğitimler başladı. Bir çok okulda ilk ders 13 Eylül pazartesi günü işlendi. Üniversite öüremncileri yüz yüze eğitime alışmaya çalışırken bir yandan da eeğitimlerini maddi açıdan daha rahat devam ettirebilmek için burs başvurularına başladı. İzmir'de üniversite okuyan ve İzmir'de ikamet eden öğrenciler İzmir'de burs veren yerleri, kuruluşları araştırmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi üniversite öürencilerine burs desteği sağlıyor. İzmir'de yaşayanlar da İzmir Büyükşehir Belediyesi burs veriyor mu? sorusuna yanıt arıyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİEYESİ BURS VERİYOR MU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine burs desteği henüz sağlayamıyor.

İZMİR'DE BURS VEREN YERLER NERESİ?

ADALET KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
(232) 244 85 99
KARABAĞLAR / İZMİR

AHMET NEVZAT ÖZGÖRKEY ÇEVRE VE SU VAKFI(NEVZAT ÖZGÖRKEY VAKFI ÇEVSU)
10034
(232) 328 33 45
ÇİĞLİ / İZMİR

AHMET TATARİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
1330
(232) 425 56 33
KONAK / İZMİR

AHMET TATARİ VAKFI
1330 SOKAK
(232) 425 56 33
KONAK / İZMİR

AKYAKA ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI
1872 SK.
(232) 261 44 67
KARŞIYAKA / İZMİR

AKYAZILI ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI
354 SOKAK
(232) 256 70 02
BUCA / İZMİR

ALİYE ÜSTER VAKFI
847/1
(232) 484 65 48
KONAK / İZMİR
ALTAY SPOR EĞİTİM VAKFI
ALİ ÇETİNKAYA BULV.
(232) 464 86 60
KONAK / İZMİR
ANADOLU KÜLTÜR SANAT EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DAYANIŞMA VAKFI (AKSEV)
7454
(532) 322 87 70
KARŞIYAKA / İZMİR
ANADOLU OTİZM EĞİTİM VE MÜCADELE GEYDİRİCİ VAKFI (ANADOLU OTİZM VAKFI)
ATATÜRK CAD.
(232) 236 82 06
GÜZELBAHÇE / İZMİR
ATLAS SAĞLIK EĞİTİM VAKFI(ATASEV)
PINAR C. 7087 S. PINARBAŞI
()
BORNOVA / İZMİR
AYŞE-FARUK ÇELEBİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
CUMHURİYET BUL.
(232) 422 13 56
KONAK / İZMİR
BAHÇELİEVLER CAMİİ KULALI HANCIOĞLU HACI HALİL VE HACI MAKBULE HANCI VAKFI
502/2 SOKAK
(232) 261 07 77
KARABAĞLAR / İZMİR
BALÇOVA'ALTI EYÜP SABRİ CAMİİ VE KÜLLİYESİ VAKFI
AMBER SOK.
(232) 278 47 60
BALÇOVA / İZMİR
BARAN TURSUN ULUSLARARASI DÜNYA ÖLÇEĞİNDE SİLAHSIZLANMA YAŞAM HAKKI ÖZGÜRLÜK DEMOKRASİ BARIŞ VE DAYANIŞMA VAKFI (BARANSAV)
1870
(232) 365 90 51
KARŞIYAKA / İZMİR
BEKİR SACİDE KADRİYE FİLİZ MERAL HAKKI KELEŞOĞLU EĞİTİM VE YARDIM VAKFI (BESKVA)
ŞEHİT NEVRES BULVARI HEYKEL ALSANCAK
()
KONAK / İZMİR
BERGAMA İLİM VE HAYIRLAR VAKFI
HASAN ÇELEBİ CADDESİ
(232) 632 78 55
BERGAMA / İZMİR
BERGAMA KÜLTÜR VE SANAT VAKFI (BERKSAV)
ATATÜRK BULVARI
(232) 631 35 91
BERGAMA / İZMİR
BEYİN OMİRİLİK SİNİR HASTALIKLARI VAKFI (BEYOMSİ)
1394 SOKAK
(232) 421 57 41
KONAK / İZMİR
BİLİMSEL EĞİTİM KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
HALİTZİYA BULV. TANER İŞ MERK.
(232) 441 18 47
KONAK / İZMİR
BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI (BALEV)
1701/7
(232) 374 21 21
BORNOVA / İZMİR
BORNOVA KÜLTÜR SANAT VE SPOR VAKFI
CUMHURİYET BULV.
(232) 445 77 07
KONAK / İZMİR
BURHANETTİN HAYRA HİZMET VAKFI
4302 SOKAK
(232) 237 13 65
KARABAĞLAR / İZMİR
BÜYÜKKUTLU EĞİTİM SAĞLIK YARDIM VE SOSYAL DAYANIŞMA VAKF
KEMALPAŞA / İZMİR
CEVDET İNCİ EĞİTİM VAKFI
AKÇAY CADDESİ
(232) 265 45 00
GAZİEMİR / İZMİR
ÇİMENTAŞ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI
ESKİ KEMALPAŞA CADDESİ
(232) 489 00 78
BORNOVA / İZMİR
DİKİLİ EĞİTİM KÜLTÜR SAĞLIK SANAT VE SOSYAL YARDIM VAKFI
ŞEHİT SAMİ AKBULUT CAD.
()
DİKİLİ / İZMİR
DOĞANATA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (DEKVA)
18 SOKAK
(232) 285 53 00
KONAK / İZMİR
DOĞANBEY KÜLTÜR EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI
2822
(232) 433 74 68
KONAK / İZMİR
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM VAKFI
1464 SOKAK
(232) 420 66 68
KONAK / İZMİR
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE UYGULAMA HASTANESİ VAKFI
MİTHATPAŞA
(232) 259 08 33
BALÇOVA / İZMİR
DR. ERHAN SANATER EĞİTİM VAKFI
İŞÇİLER CADDESİ
(232) 465 14 26
KONAK / İZMİR
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI VAKFI (EBSOV)
CUMHURİYET BULVARI
(232) 455 29 69
KONAK / İZMİR
EGE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI (EÇEV)
ŞAİR EŞREF BULVARI NO:27/2 DAİRE 7 MONTRÖ İZMİR
(232) 425 97 97
KONAK / İZMİR
EGE ÇOCUK VAKFI (E.Ç.V.)
1473 SK.
(232) 463 86 94
KONAK / İZMİR
EGE KARADENİZLİLER KÜLTÜR VAKFI (EKAV)
234/1 SOKAK
(232) 441 12 65
BORNOVA / İZMİR
EGE SAĞLIK VAKFI
1399 SOKAK
(232) 463 25 36
KONAK / İZMİR
EGE TENİS EĞİTİM VAKFI
KÜLTÜR PARK TENİS KULÜBÜ
(232) 483 81 57
KONAK / İZMİR
EGE ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI
ALİJA İZETBEGOVİC
(554) 980 91 58
BAYRAKLI / İZMİR
EHL-İ BEYT İNANÇ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
8786/7 SOKAK
(232) 329 41 42
ÇİĞLİ / İZMİR
EMİR SULTAN GAZİEMİR CAMİLERİ EĞİTİM YARDIMLAŞMA VE DOSTLUK VAKFI
25 SOKAK
()
GAZİEMİR / İZMİR
EMREM SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
8061 SK.
(232) 759 01 99
URLA / İZMİR
ERASLAN VAKFI
119/1 SOKAK NO:3
(232) 375 28 28
BORNOVA / İZMİR
ERZURUM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI
ANADOLU CADDESİ
(232) 341 64 71
BAYRAKLI / İZMİR
EVLİYAZADE EĞİTİM VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
9525 SOKAK
(232) 226 67 66
KARABAĞLAR / İZMİR
GÜRBÜZ SAĞLIK EĞİTİM VAKFI (GÜR-VAK)
1644 SK
(232) 341 67 67
BAYRAKLI / İZMİR
GÜZEL SANATLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (GÜSEV)
1470 SOKAK
(232) 464 71 36
KONAK / İZMİR
HACI CEMAL YİĞİT VAKFI
OSMAN NURİ ÖZTÜRK SOKAK
()
ALİAĞA / İZMİR
HACI MEHMET EMİN ÇAPKINOĞLU EĞİTİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VAKFI
SASABEY CADDESİ
(232) 512 65 70
TİRE / İZMİR
HACI MUSTAFA ÖZBECERİKLİ EĞİTİM KÜLTÜR SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
GAZİOSMANPAŞA BULVARI NO:61
(232) 483 03 90
KONAK / İZMİR
HACI OSMAN NURİ YAZGAN VAKFI
8001 SOK
(232) 386 03 60
ÇİĞLİ / İZMİR
HADİMİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
HÜRRİYET CD.
(232) 544 16 55
ÖDEMİŞ / İZMİR
HANCIOĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
HÜRRİYET BULVARI
(232) 446 78 73
KONAK / İZMİR
HATAY SOSYAL KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (HATAYVAK)
273/6 SOKAK
(232) 277 72 74
BORNOVA / İZMİR
HATİCE BAHRİYE YAĞCI VAKFI
2009 SOKAK
(232) 362 80 22
KARŞIYAKA / İZMİR
İBRAHİM-ZÜHAL BÜKÜLMEZ KÜLTÜR VE SANAT VE ÇEVRE VAKFI
150
(232) 243 50 63
KONAK / İZMİR
İLHAN ONAT EĞİTİM VAKFI
BÜLENT ECEVİT SK
(533) 425 84 02
NARLIDERE / İZMİR
İNSAN DOST İHSAN VAKFI
1453 SOKAK
(232) 463 65 48
KONAK / İZMİR
İSTİHKAMTEPE ÖĞRETİM KÜLLİYESİ VAKFI
255 SOK.
(232) 442 00 79
BUCA / İZMİR
İZMİR ATATÜRK LİSESİ EĞİTİM VAKFI
860 SOKAK
(232) 489 72 83
KONAK / İZMİR
İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI (İAOSB VAKFI)
10006 SOKAK
(232) 376 71 76
ÇİĞLİ / İZMİR
İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ VAKFI
MİTHATPAŞA
(232) 259 08 33
BALÇOVA / İZMİR
İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR VAKFI
HALİTZİYA BULV.1352 SOKAK
(232) 482 02 62
KONAK / İZMİR
İZMİR HASTANELER VAKFI (İZHAVAK)
POLAT CADDESİ YEŞİLYURT
(232) 245 45 45
KARABAĞLAR / İZMİR
İZMİR İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI
İNÖNÜ CADDESİ 108/2 SOKAK
(232) 224 53 31
KARABAĞLAR / İZMİR
İZMİR İLİ MEZARLIKLARINI GÜZELLEŞTİRME VE SOSYAL HİZMET VAKFI
207/6
(530) 665 43 19
BUCA / İZMİR
İZMİR KARŞIYAKA LİSESİ EĞİTİM VAKFI ( İKLEV )
1717
(232) 362 57 47
KARŞIYAKA / İZMİR
İZMİR KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM VAKFI
MİTHATPAŞA CADDESİ
(232) 482 00 90
KONAK / İZMİR
İZMİR MİLLİ KÜLTÜRE HİZMET VAKFI
1411 SOKAK
(232) 441 03 26
KONAK / İZMİR
İZMİR MİLLİ KÜTÜPHANE VAKFI
MİLLİ KÜTÜPHANE CAD.
(232) 484 82 54
KONAK / İZMİR
İZMİR SİVASLILAR SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VAKFI (SİSEV)
1359 SK. KIZILKANAT SAĞLIK SİTESİ A BLOK KAT:2
(232) 421 11 12
KONAK / İZMİR
İZMİR TİCARET MESLEK LİSESİ EĞİTİM VAKFI
1365 SK
(232) 253 23 23
KONAK / İZMİR
İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI (İTO)
CUMHURİYET BULVARI NO:120 K.4 PASAPORT İZMİR
(232) 484 04 12
KONAK / İZMİR
İZMİR TÜRK KOLEJİ EĞİTİM VE BAĞIŞÇILAR VAKFI
UŞAKİZADE LATİFE HANIM SK.
(232) 231 29 97
KONAK / İZMİR
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ VAKFI (İYTEV)
ŞAİR EŞREF BULVARI ALTAY İŞ MERKEZİ
(232) 441 70 20
KONAK / İZMİR
İZMİR'DEKİ MARDİNLİLER EĞİTİM SAĞLIK KÜLTÜR DAYANIŞMA VE KALKINMA VAKFI (MARVAK)
GAZİLER CADDESİ
(232) 441 03 47
KONAK / İZMİR
KAHRAMANLAR KÜLLİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR VE İLİM VAKFII
1412 SK.
(232) 425 10 87
KONAK / İZMİR
KARACASU GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI
1469 SK
(232) 422 30 15
KONAK / İZMİR
KARAKÖYLÜ ALİ ÖZTÜRK YAŞLILARA YARDIM VE EĞİTİM VAKFI
DUYGU SOKAK
(232) 754 64 30
URLA / İZMİR
KARŞIYAKA KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM VAKFI (KAR-SAV)
1714
(232) 368 45 38
KARŞIYAKA / İZMİR
KARŞIYAKA SPOR KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI (KSK SEV)
CUMHURİYET BULVARI
(232) 464 11 00
KARŞIYAKA / İZMİR
KERRARİYE KÜLTÜR EĞİTİM SAĞLIK VE ARAŞTIRMA VAKFI
288/3
(555) 313 56 06
BAYRAKLI / İZMİR
KIRKAĞAÇ ŞAİR EŞREF EĞİTİM- KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA VAKFI
858 SOKAK
(232) 484 29 12
KONAK / İZMİR
KONAK EĞİTİM VAKFI
MİTHATPAŞA CAD
(232) 489 84 26
KONAK / İZMİR
KONYALILAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI (KONVAK)
FEVZİPAŞA CADDESİ HAFİZE HANIM İŞ MERKEZİ
(232) 489 53 13
KONAK / İZMİR
KÖRFEZ EĞİTİM VE HİZMET VAKFI (KEHV)
1303 SOKAK
(530) 928 27 35
KONAK / İZMİR
KÖSTEM KÜLTÜR EĞİTİM VE MÜZECİLİK VAKFI
ÇEŞME ASFALTI
(532) 487 09 50
URLA / İZMİR
KURŞUN KALEM EĞİTİM VAKFI
CUMHURİYET BULVARI YILDIRIM İŞ MERKEZİ
(232) 445 35 99
KONAK / İZMİR
MAKTAŞ VE GRUBU ŞİRKETLER MENSUPLARI YARDIM SANDIĞI VAKFI
6436/1SOK. NO:81 K:1 D:2
(232) 324 25 85
KARŞIYAKA / İZMİR
MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU EĞİTİM VAKFI (İZMİR)
22 SOKAK
(232) 224 23 60
KONAK / İZMİR
MEHMET MUMCU EĞİTİM SAĞLIK VE KÜLTÜR VAKFI
VALİ KAZIM DİRİK CD. 1343 SK NO 31 KAT 8
(232) 402 30 32
KONAK / İZMİR
MİLLİ KÜLTÜR VE AHLAKA HİZMET VAKFI
873 SOKAK
(232) 425 10 25
KONAK / İZMİR
MURAT REİS KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
188 SOKAK
(232) 227 44 74
KONAK / İZMİR
MUSTAFA GÖKDEMİR EĞİTİM KÜLTÜR İLİM YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
ANADOLU CAD.NO:41 MEGAPOL TOWER İŞ MERKEZİ K:22 BAYRAKLI İZMİR
(232) 462 55 77
BAYRAKLI / İZMİR
MUZAFFER TUZCUOĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
63/7 SOKAK
(533) 353 88 31
BUCA / İZMİR
NEVVAR-SALİH İŞGÖREN VAKFI
CUMHURİYET BULVARI
(232) 422 55 10
KONAK / İZMİR
NİYAZİ UĞUR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
MELTEM SK.
(232) 259 53 57
BALÇOVA / İZMİR
ORİON EĞİTİM VAKFI (OREV)
DOKTOR MUSTAFABEY ENVER BEY CAD.
(232) 489 89 02
KONAK / İZMİR
ÖDEMİŞ EĞİTİM VAKFI (ÖDEV)
OTEL SOKAK
(232) 545 00 44
ÖDEMİŞ / İZMİR
ÖĞRETMEN TAHİR TUNCA VAKFI
169
(232) 878 10 45
KEMALPAŞA / İZMİR
ÖZTÜRE EĞİTİM VAKFI
ŞEHİT NEVRES BULVARI
(232) 463 47 25
KONAK / İZMİR
PİRİ REİS DENİZCİLİK VE DENİZ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI (PİRİ REİS VAKFI)
1642 SOKAK
(232) 345 82 83
KARŞIYAKA / İZMİR
RAİF CİLASUN EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
9242/3 SOKAK
(232) 245 49 49
KARABAĞLAR / İZMİR
REHA-NECLA MİDİLLİ EĞİTİM VE YAŞLI EVİ VAKFI
BELEDİYE MEYDANI
(232) 812 11 43
FOÇA / İZMİR
SANAYİCİ İŞ KADINLARI VE İŞ ADAMLARI EĞİTİM VAKFI
295/2 SOKAK EGESUN PLAZA A BLOK KAT 4
()
BAYRAKLI / İZMİR
SELÇUK YAŞAR SPOR VE EĞİTİM VAKFI
ŞEHİT FETHİBEY
(232) 482 22 00
KONAK / İZMİR
SELMA YİĞİTALP LİSESİ EĞİTİM VAKFI
İNÖNÜ
()
KONAK / İZMİR
SES SAĞLIK EĞİTİM VE SPOR VAKFI (SES VAKFI)
DOĞUŞ CADDESİ 3/19 SOKAK
()
BUCA / İZMİR
SILA EĞİTİM KÜLTÜR SAĞLIK VE YARDIM VAKFI
842
(232) 445 95 14
KONAK / İZMİR
SİPAHİ EĞİTİM SAĞLIK VE SPOR VAKFI
8001 SK.
(232) 355 00 00
ÇİĞLİ / İZMİR
TARIK SOMER EĞİTİM VAKFI
AKDENİZ CD DEDE İŞHANI PASAPORT
()
KONAK / İZMİR
TİRE KUTSAN EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI
HASAN TAHSİN.CAD.
(232) 512 11 56
TİRE / İZMİR
TORBALI EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI(TOREV)
ABDÜLHAMİD CADDESİ
()
TORBALI / İZMİR
TUZCUOĞLU VAKFI
HASTANE
(232) 581 72 18
BAYINDIR / İZMİR
TÜFEKÇİ EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VAKFI (TEKSAV)
FEVZİ ÇAKMAK CD.
(232) 754 61 10
URLA / İZMİR
TÜLÜN ÖZTÜRK YAKAKÖY EĞİTİM VAKFI TÖEV
IHLAMUR SOK.
(232) 377 51 04
BORNOVA / İZMİR
TÜRK ALMAN KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI (TAKEV)
NO/75 SEMA APT. K:10 D/38
(232) 238 74 00
KONAK / İZMİR
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ALİAĞA KOLEJİ VAKFI
SİTE 1
(232) 616 82 82
ALİAĞA / İZMİR
TÜRK KANSER ARAŞTIRMA VE SAVAŞ VAKFI
ŞAİR EŞREF BULVARI
(232) 425 79 00
KONAK / İZMİR
TÜRKİYE TEKSTİL HAZIR GİYİM DERİ SANAYİİ TEKNOLOJİ VE TASARIM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VAKFI (TARGEV)
2/20 SOKAK
(232) 488 61 23
BUCA / İZMİR
UYSAL EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
HÜRRİYET BULVARI
(232) 466 01 22
KONAK / İZMİR
VÜCUT GELİŞTİRME SPORU VAKFI
IŞILAY SAYGIN SOKAK NEŞE APT
(232) 464 89 89
KONAK / İZMİR
YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
ŞEHİT FETHİ BEY CD.
(232) 482 22 00
KONAK / İZMİR
YENİ OLUŞUM VAKFI
GAZİ OSMAN PAŞA BULVARI
(232) 446 40 95
KONAK / İZMİR
YEŞİLDAĞ YARDIMLAŞMA VAKFI
2823 SK.
(232) 458 78 10
KONAK / İZMİR
YUNUS EMRE EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
GAZİ BULVARI
(232) 484 70 67
KONAK / İZMİR
YUSUF CEVAT BAŞÇI EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
EŞREFPAŞA CADDESİ
(232) 228 83 06
KONAK / İZMİR
ZİRAATÇILAR VAKFI
GÖKÇE SOKAK
(532) 654 30 32
FOÇA / İZMİR

BURS NEDİR?

Burs, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir.

Burslar özellikle öğrencilere verilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere de verilmektedir. Hiçbir resmî ve özel kurum ve kuruluşun burs verme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte gerçek ya da tüzel kişilerin isteğine bağlı olarak verilir.

İslam'daki zekat uygulamasına benzer ve uygun bir uygulama olup toplumsal dayanışmayı sağlayan bir yardımdır. Toplumda dayanışmayı arttırdığı gibi verilen Fulbright bursu gibi uluslararası burslarla bu dayanışma ve kardeşlik toplumlararası bir durum alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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