Epilasyon amacıyla İzmir lazer epilasyon merkezinde kullanılan 3 tip lazer çeşidi vardır.

Kullanıcıların istedikleri sonucu alabilmeleri için kendilerine en uygun lazer epilasyon tipi ile başlamaları oldukça önemlidir. İzmir lazer epilasyon merkezi bu bağlamda alanında uzman kadrosuyla cildinize en uygun olan lazer tipini tayin eder. Cilt ve kıl yapınız değerlendirilerek en uygun lazer yöntemi belirlenir. Bu sayede hem başarı oranı artar hem de lazer kaynaklı oluşabilecek yan etkiler ortadan kalkar.

Lazer Epilasyon Nedir?

Lazer ışınların uyarılması sonucunda edilen ışık demetidir. Lazer hem tıbbi hem de estetik gibi alanlarda sıklıkla kullanılır. Psikososyal ve kozmetik açıdan ihtiyaç duyulan tüylenmenin giderilmesi amacıyla da lazer epilasyon 25 yıldan fazladır uygulanan bir yöntemdir. Bu konuda müşterilerin en merak ettiği konu ücretlerdir. İzmir lazer epilasyon kullanılan lazer tipine göre değişkenlik gösterir. Lazer epilasyon vücudun tüm bölgelerinde uygulanabilir. Ancak lazer epilasyonda, ilk uygulamadan önce en az 15 gün kadar tüylere dokunulmamış olması gerekir.

Bu sayede tüylerinizin miktarı ve sertliği kolaylıkla gözlenebilir ve lazer sonucunda alınacak verimin artması hedeflenir. Hangi planla çalışılacağına karar verildikten sonra uygulama yapılacak bölge temizliği sağlanır.

Lazer Epilasyon Nasıl Yapılır?

İzmir lazer epilasyon merkezi olarak öncelikle kişinin cilt ve kıl yapısını tayin ederek en doğru lazer tipini seçeriz. Bu sayede müşterilerimiz işlem sonucunda bekledikleri verimi alırlar. En doğru lazer tipinin belirlenmesinin ardından lazer ile bölgeleri taranarak tek tek kıl köklerine lazer atışı yapılır. Buradaki amaç lazerin cildi geçerek kıl köklerinde bulunan melanin pigmenti tarafından emilmesidir.

Bu sayede emilen lazer kıl kökünü ısıtarak kökten kıl çıkışını engeller. İşlem yapılırken çoğunlukla ağrı hissedilmez. Ancak kişinin hassasiyet durumuna göre hafif bir yanma hissi oluşabilir. Lazerin kıl köklerini yakması çevre dokulara da zarar verebilme ihtimali olduğundan yeni geliştirilen buz lazer yöntemi kullanılarak cildin soğutulması sağlanır. Bu sayede yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilmiş olur.

Lazer Epilasyon Kaç Seans Uygulama Gerekir?

Lazer epilasyon uygulaması için gelen müşterilerimizin öncelikle cilt tiplerinin işlem için uygun olup olmadığı değerlendirilir. Eğer müşterimiz lazer uygulamasına uygun bir cilt yapısına sahipse yaklaşık olarak 6-8 seans arasında tüylerinin büyük çoğunluğundan kurtulmuş olur. Ancak İzmir lazer epilasyon fiyatları kişinin kıl yapısı ve kıl yoğunluğuna göre değişir. Ayrıca tüylerin azalması gereken süre kişinin kıl kalınlığı, hormonal durumu, yaş, işlem yapılan bölge, hatta kıl rengine göre bile değişmektedir.

Lazer Epilasyon Çeşitleri Nelerdir?

Lazer epilasyon merkezimizde kullandığımız dört farklı lazer tipi bulunur. Bu cihazların dalga boyları birbirinden farklıdır. Ayrıca etkinlikleri kişinin cilt yapısı, kıl tipi, kıl rengi gibi unsurlara göre değişir. Cihazlardaki dalga boyu lazerin deriye nüfuz etme kapasitesi ile ilgilidir.

Dalga boyu ne kadar kısaysa kıl kökü tarafından o kadar daha fazla tutulur. Dalga boyu yükseldikçe hissedilen acıda da artış gözlenir. Epilasyon merkezimizde ruby lazer, alexandrite lazer, diode lazer, nd: yag lazer uygulamaları ile hizmet vermekteyiz.

Lazer Epilasyon Fiyatları

Lazer epilasyon talebiyle gelen müşteriler önceliğine fiyatı koymaktadırlar. Ancak bu çok doğru bir tutum değildir. Çünkü genel bir fiyat vermek böyle bir işlem için mümkün değildir. Öncelikle uzman çalışanlarımız tarafından kıl miktarı ve yoğunluğu tespit edilerek en uygun lazer tipi belirlenir. Bundan dolayı İzmir lazer epilasyon fiyatları için kişinin kıl yapısına ve yoğunluğuna göre değiştiğini söylemek en doğrusu olur.

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