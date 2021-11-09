İzmir Kemalpaşa Belediyesi hangi partiden? İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı kim? İzmir'in ilçelerinden biri olan Kemalpaşa son zamanlarda hızla gelişiyor. İzmir'in 48 mahalle ile en büyük ilçesi olan Kemalpaşa'nın eski adı Nif'tir. 9 Eylül 1922 akşamı Mustafa Kemal Paşa'nın bu bölgede konaklamasından dolayı bölgeye Kemal Paşa adı verilmişti. Peki Kemalpaşa ilçesi belediye başkanı hangi partiden?

İzmir Kemalpaşa Belediyesi hangi partiden? İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı kim? İzmir'in ilçelerinden biri olan Kemalpaşa son zamanlarda hızla gelişiyor. İzmir'in 48 mahalle ile en büyük ilçesi olan Kemalpaşa'nın eski adı Nif'tir. 9 Eylül 1922 akşamı Mustafa Kemal Paşa'nın bu bölgede konaklamasından dolayı bölgeye Kemal Paşa adı verilmişti. Peki Kemalpaşa ilçesi belediye başkanı hangi partiden?

İzmir Kemalpaşa Belediyesi hangi partiden?

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dır.

Rıdvan Karakayalı 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'nin Belediye Başkanı adayı olarak seçimler katılmış ve kazanmıştır.

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı kim?

Rıdvan Karakayalı, 24 Ocak 1958 tarihinde dünyaya geldi.

63 yaşında olan Rıdvan Karakayalı İzmir Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu (Parsa) beldesinde doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Bağyurdu'nda tamamladı. 1979 yılında İzmir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi bölümünden mezun oldu.

1979-1980 eğitim yılında Rize'de göreve başladı.

1980 yılında Kemalpaşa Lisesi'ne atanarak 1987 yılına kadar görev yaptı.

1988-1993 yılları arasında Tokat ilinde görev yaptıktan sonra 1993-1997 yılları arasında Kemalpaşa'nın Ulucak beldesinde Ulucak Lisesi Müdürlüğü görevinde bulundu.

1997-2002 yılları arasında Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.

2002 yılında tekrar Ulucak Lisesi Müdürlüğü'ne atandı. 2005 yılında emekli olarak Cumhuriyet Halk Partisine üye oldu.

Karakayalı, 2005 yılında Kemalpaşa, Torbalı ve Gaziemir'de özel bir dershanenin kurucusu ve kurucu temsilcisi olarak görev aldı.

1975-1983 yılları arasında amatör ve profesyonel olarak Parsa Spor, Salihli Spor ve Kemalpaşa Spor'da futbol oynadı ve antrenörlük yaptı.

Rıdvan Karakayalı evli ve bir çocuk babasıdır.

Rıdvan Karakayalı, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'den İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı seçildi.

İzmir Kemalpaşa ilçesi hakkında

Kemalpaşa, Türkiye'nin İzmir ilinin bir ilçesidir. İlçenin batısında Bornova ve Buca, güneyinde Torbalı ve Bayındır ilçeleri, kuzeyinde ve doğusunda Manisa ili bulunmaktadır.

Kirazıyla meşhur bu ilçenin eski adı Nif'tir (Nymphaion). 9 Eylül 1922 akşamı Mustafa Kemal Paşa'nın bu bölgede konaklamasından dolayı ismi sonradan değiştirilerek Kemalpaşa olmuştur.

İzmir'in doğusunda yer alan Kemalpaşa'nın batısında Bornova ve Buca, güneyinde Torbalı ve Bayındır ilçeleri, kuzeyinde ve doğusunda Manisa ilinin Yunusemre, Şehzadeler ve Turgutlu ilçeleri bulunmaktadır. İlçe 681 km² yüzölçümü ve 48 mahallesi ile İzmir'in en büyük ilçeleri arasında yer alır.

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