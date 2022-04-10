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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 üniversiteye rektör atadı. Atananlar arasında Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi rektörlüğüne ikinci kez atandı. Peki, Saffet Köse kimdir?

1 Saat Önce
2022-04-10 17:17:18
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse kimdir?

Akademik hayatına Konya'da başlamış, uzun yıllar Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yapmıştır. Dr. Saffet Köse, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden atandı. Peki, Saffet Köse kimdir?

1964 Balıkesir de dünyaya gözlerini açtı. Balıkesir İmam Hatip Lisesinden 1982 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1986) mezunudur. Marmara Üniversitesinde yüksek lisans (1988) ve doktorasını (17 Ocak 1994) tamamlamış olup, 1986-1992 seneleri arasında Türkiye Diyanet Vakfına bağlı İslam Araştırmaları Merkezinde (İSAM) çalışmıştır.

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