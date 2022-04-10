İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse kimdir?

Akademik hayatına Konya'da başlamış, uzun yıllar Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yapmıştır. Dr. Saffet Köse, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden atandı. Peki, Saffet Köse kimdir?

1964 Balıkesir de dünyaya gözlerini açtı. Balıkesir İmam Hatip Lisesinden 1982 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1986) mezunudur. Marmara Üniversitesinde yüksek lisans (1988) ve doktorasını (17 Ocak 1994) tamamlamış olup, 1986-1992 seneleri arasında Türkiye Diyanet Vakfına bağlı İslam Araştırmaları Merkezinde (İSAM) çalışmıştır.

1992 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Bir müddet araştırmalarda bulunmak üzere Mısır'da bulunmuştur (Ocak-Haziran, 1994). 18 Mart 1996 tarihinde yardımcı doçent, 1997 yılında doçent, 27 Mart 2003'te de Profesör olmuştur. 1999-2002 yılları arasında Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde üç sene süreli olarak dekan yardımcısı ve öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Buradaki çalışmaları sebebiyle Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim şurasınca Faxr-ı Ferman'la ödüllendirilmiştir. 2003-2006 yılları arasında Selçuk Üniversitesi senatosunda Fakülte temsilcisi olarak görev almıştır.

Prof. Dr. Saffet Köse, evlenmek isteyen ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle evlenemeyen gençleri evlendirmek amacıyla kurulan ve bu güne kadar binlerce gencin evlendirildiği “Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı” mütevelli heyeti başkan vekilliği görevini devam ettirmekte. İlahiyat Fakültesi Vakfının kurucuları arasında yer almakta ve halen bu vakıfta üyeliği devam etmektedir.

Prof. Dr. Köse, 2013 – 2019 yılları arasında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı yapmış; 09.04.2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.