İzmir hava durumu (7 Nisan – 6 Mayıs)
Hava durumu birçok insanın gündeminde olan bir durumdur. Çünkü insan hava şartlarına karşı hazırlıklı olmayı ister. Bu sebeple de oturduğu bölgenin hava durumunu kontrol ederek önlem almaya çalışır. İzmir'de oturan kişiler arama motorlarında hava durum raporunu araştırmakta. Peki, İzmir’de hava durumu nasıl?
2022-04-07 15:04:09
İzmir'de ne zaman yağmur yağacak? İzmir bu gün güneşli mi? İzmir'de hava kaç derece? Sorularının cevapları İzmir'de oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…
İzmir hava durumu
7 Nisan Perşembe
Yağmurlu ve açık hava
21°
13°
8 Nisan Cuma
Hafif yağmurlu ve açık hava
21°
12°
9 Nisan Cmt
Parçalı bulutlu
23°
12°
10 Nisan Pazar
Yağmurlu ve açık hava
23°
13°
11 Nisan Pzt
Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali
13°
7°
12 Nisan Salı
Güneşli
15°
6°
13 Nisan Çarşamba
Parçalı bulutlu
18°
7°
14 Nisan Perşembe
Güneşli
21°
8°
15 Nisan Cuma
Parçalı çok bulutlu
22°
11°
16 Nisan Cmt
Parçalı çok bulutlu
23°
11°
17 Nisan Pazar
Güneşli
21°
11°
18 Nisan Pzt
Çoğunlukla güneşli
21°
12°
19 Nisan Salı
Çoğunlukla güneşli
21°
11°
20 Nisan Çarşamba
Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş
21°
14°
21 Nisan Perşembe
Az bulutlu ve güneşli
18°
10°
22 Nisan Cuma
Az bulutlu ve güneşli
19°
13°
23 Nisan Cmt
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
20°
14°
24 Nisan Pazar
Parçalı bulutlu
20°
14°
25 Nisan Pzt
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
20°
12°
26 Nisan Salı
Güneşli
20°
12°
27 Nis an Çarşamba
Güneşli
20°
13°
28 Nisan Perşembe
Çok bulutlu
21°
15°
29 Nisan Cuma
Güneşli
22°
14°
30 Nisan Cmt
Çoğunlukla güneşli
20°
14°
1 Mayıs Pazar
Çoğunlukla güneşli
20°
13°
2 Mayıs Pzt
Güneşli
21°
12°
3 Mayıs Salı
Güneşli
20°
12°
4 Mayıs Çarşamba
Bol Güneşli
21°
12°
5 Mayıs Perşembe
Çok bulutlu sonrası güneş
23°
12°
6 Mayıs Cuma
Güneşli
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