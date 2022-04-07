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04:50
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SAHUR
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TIMETURK / GENEL / İzmir hava durumu (7 Nisan – 6 Mayıs)

İzmir hava durumu (7 Nisan – 6 Mayıs)

Hava durumu birçok insanın gündeminde olan bir durumdur. Çünkü insan hava şartlarına karşı hazırlıklı olmayı ister. Bu sebeple de oturduğu bölgenin hava durumunu kontrol ederek önlem almaya çalışır. İzmir'de oturan kişiler arama motorlarında hava durum raporunu araştırmakta. Peki, İzmir’de hava durumu nasıl?

3 Saat Önce
2022-04-07 15:04:09
İzmir hava durumu (7 Nisan – 6 Mayıs)

İzmir'de ne zaman yağmur yağacak? İzmir bu gün güneşli mi? İzmir'de hava kaç derece? Sorularının cevapları İzmir'de oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

İzmir hava durumu

7 Nisan Perşembe

Yağmurlu ve açık hava

21°

13°

8 Nisan Cuma

Hafif yağmurlu ve açık hava

21°

12°

9 Nisan Cmt

Parçalı bulutlu

23°

12°

10 Nisan Pazar

Yağmurlu ve açık hava

23°

13°

11 Nisan Pzt

Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali

13°

12 Nisan Salı

Güneşli

15°

13 Nisan Çarşamba

Parçalı bulutlu

18°

14 Nisan Perşembe

Güneşli

21°

15 Nisan Cuma

Parçalı çok bulutlu

22°

11°

16 Nisan Cmt

Parçalı çok bulutlu

23°

11°

17 Nisan Pazar

Güneşli

21°

11°

18 Nisan Pzt

Çoğunlukla güneşli

21°

12°

19 Nisan Salı

Çoğunlukla güneşli

21°

11°

20 Nisan Çarşamba

Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş

21°

14°

21 Nisan Perşembe

Az bulutlu ve güneşli

18°

10°

22 Nisan Cuma

Az bulutlu ve güneşli

19°

13°

23 Nisan Cmt

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

20°

14°

24 Nisan Pazar

Parçalı bulutlu

20°

14°

25 Nisan Pzt

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

20°

12°

26 Nisan Salı

Güneşli

20°

12°

27 Nis an Çarşamba

Güneşli

20°

13°

28 Nisan Perşembe

Çok bulutlu

21°

15°

29 Nisan Cuma

Güneşli

22°

14°

30 Nisan Cmt

Çoğunlukla güneşli

20°

14°

1 Mayıs Pazar

Çoğunlukla güneşli

20°

13°

2 Mayıs Pzt

Güneşli

21°

12°

3 Mayıs Salı

Güneşli

20°

12°

4 Mayıs Çarşamba

Bol Güneşli

21°

12°

5 Mayıs Perşembe

Çok bulutlu sonrası güneş

23°

12°

6 Mayıs Cuma

Güneşli

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