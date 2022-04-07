İzmir hava durumu (7 Nisan – 6 Mayıs)

Hava durumu birçok insanın gündeminde olan bir durumdur. Çünkü insan hava şartlarına karşı hazırlıklı olmayı ister. Bu sebeple de oturduğu bölgenin hava durumunu kontrol ederek önlem almaya çalışır. İzmir'de oturan kişiler arama motorlarında hava durum raporunu araştırmakta. Peki, İzmir’de hava durumu nasıl?