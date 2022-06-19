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TIMETURK / GENEL / İzmir'deki orman yangını kontrol altında

İzmir'deki orman yangını kontrol altında

İzmir'in Karaburun ilçesinde, sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangını, sabahın ilk saatlerinde başlayan hava müdahalesi ile yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı.

45 Dakika Önce
2022-06-19 09:51:21
İzmir'deki orman yangını kontrol altında

Karaburun'un Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Selçuk ilçesinde konuşlu bulunan 2 söndürme uçağının yanı sıra 3 helikopter, 15 arazöz sevk edildi. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbarla ortaya çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü'nün İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından da görüntülendi. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Sabahın ilk saatlerinde başlayan hava müdahalesi ile yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı.

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