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İzmir'deki depremzedeler bugün evlerine kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 741 ev ve iş yerini İzmir'deki depremzedelere teslim edecek.

1 Saat Önce
2021-11-26 08:00:49
İzmir'deki depremzedeler bugün evlerine kavuşuyor

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan binaların yerine 741 ev ve iş yeri inşa edildi.

Binaların yıkıldığı Bayraklı ilçesindeki 7 proje alanında, 596 konut ve 145 iş yerinin inşası tamamlandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlar 2 1 ve 3 1 şeklinde projelendirildi. 2 1 daireler 90 veya 94 metrekare, 3 1 daireler ise 102, 106, 118 veya 138 metrekare olarak inşa edildi.

795 konutun inşası sürüyor

Proje alanlarında 795 konut ve 153 iş yerinin inşası ise sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programı kapsamında, Bayraklı'da düzenlenecek törende yapımı tamamlanan 596 konut ve 145 iş yeri sahibine tapularını verecek.

Diğer konut ve iş yerlerinin de kısa sürede tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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