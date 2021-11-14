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TIMETURK / GENEL / İzmir’de yürek burkan köpek görüntüleri!

İzmir’de yürek burkan köpek görüntüleri!

İzmir’de bir üretimhaneye düzenlenen baskında ortaya çıkan şok köpek görüntüler yürek burktu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda tepkilerine dile getiren hayvanseverler, köpekleri ölüme terk eden üretimhane sahiplerinin cezalandırılmasını istediler.

2 Saat Önce
2021-11-14 14:25:23
İzmir’de yürek burkan köpek görüntüleri!

İzmir'de bir üretimhaneye düzenlenen baskında ortaya çıkan şok köpek görüntüler yürek burktu.

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Süs köpeklerinin uzun zamandır bakımsız kaldığı ve son anda ölümden kurtarıldığı öğrenildi.

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Köpek görüntülerinin içler acısı hali, hayvanseverlerin tepkisine yol açtı.

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Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda tepkilerine dile getiren vatandaşlar, köpekleri ölüme terk eden üretimhane sahiplerinin cezalandırılmasını istediler.

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Öte yandan şok baskında ele geçirilen süs köpeklerin damızlık olarak beslendiği ve sağlıksız koşularda bir arada tutulduğu öğrenildi.

Bu köpeklerin alıcısının genellikle yüksek tabakadaki gelirli kişiler ile toplumda 'sosyete' tabir edilen kişiler olduğu ileri sürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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