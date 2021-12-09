İzmir'de yarın okullar tatil mi? 10 Aralık Cuma İzmir'de okullar tatil edilir mi? İzmir için turuncu uyarı yapıldı

İzmir'de yarın okullar tatil mi? 10 Aralık Cuma İzmir'de okullar tatil edilir mi? Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji 10 Aralık günü İzmir, Aydın ve Muğla için turuncu uyarıda bulundu. Bu bölgede şiddetli rüzgarın saatte 90 ile 100 km hıza ulaşabileceği belirtilirken Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi konusunda vatandaşların tedbirli olunması istendi. Ayrıca soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı da vatandaşlar uyarıldı. 10 Aralık'ta İzmir, Aydın ve Muğla'da okula gidecek olan öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

İzmir'de yarın okullar tatil mi? 10 Aralık Cuma İzmir'de okullar tatil edilir mi? Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji 10 Aralık günü İzmir, Aydın ve Muğla için turuncu uyarıda bulundu. Bu bölgede şiddetli rüzgarın saatte 90 ile 100 km hıza ulaşabileceği belirtilirken Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi konusunda vatandaşların tedbirli olunması istendi. Ayrıca soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı da vatandaşlar uyarıldı. 10 Aralık'ta İzmir, Aydın ve Muğla'da okula gidecek olan öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde hava olayları vatandaşlara zor anlar yaşatmaya başladı. Meteoroloji'den yapılan son uyurıda 3 il için turuncu uyarı geldi. İzmir, Aydın ve Muğla için şiddetli rüzgar uyarısı geldi. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı olunması istendi. 10 Aralık Cuma gübü çocuklarını okula göderecek olan veliler ve öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

İzmir'de yarın (10 Ara2lık Cuma) okullar tatil mi?

İzmir'de okullar tatil değil. İzmir'de okulların tatil edilmesine İzmir Valiliği karar veriyor. İzmir Valiliği'nin sosyal medya hesapları yakından takip edilerek son duyurulardan haberdar olabilirsiniz.

İzmir'de fırtına ne zamana kadar sürecek?

Fırtınanın 10 Aralık saat 00.00 ile 12 Aralık saat 18.00 arasında etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den İzmir, Aydın ve Muğla'ya turuncu uyarı

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle: "Rüzgarın cuma gününden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtına (90-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı."

Turuncu uyarı nedir?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Sarı uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.