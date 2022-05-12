İzmir'de suya zam

İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden olan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) mayıs ayı olağan meclis oturumunda temmuz ayından itibaren suya yüzde 15 zam yapılması kararı oy çokluğuyla kabul edildi.