İzmir'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, alkol alan arkadaş grubu arasında çıkan kavgada, C.U. tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermilerle başından vurulan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez yaşamını yitirdi, Feyyaz Bulut ise kolundan yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Sarıçalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda buluşan bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cihan U. (35), yanında bulunan tabancayla Kemal Sönmez (26), Ahmet Çetin (35) ile Feyyaz B'yi (34) yaralayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Kemal Sönmez ve Ahmet Çetin yaşamını yitirdi. Feyyaz B'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zanlı Cihan U, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonda, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalandı. Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. .